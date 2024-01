Žiadosť občanov o turistické poukážky v Srbsku sa začne 15. januára 2024 na pultoch Pošty Srbska po celej krajine.

Na tieto požiadavky majú právo zamestnanci zarábajúci do 80 000 dinárov, nezamestnaní, dôchodcovia, ako aj osoby staršie od 65 rokov, ktoré nemajú nárok na dôchodok, nositelia práva na opatrovanie a pomoc iným, vojnoví invalidi, študenti a majitelia poľnohospodárskych gazdovstiev. Občanom bude k dispozícii 100 000 poukážok v maximálnej hodnote 10 000 dinárov, ktoré môžu uplatniť v pohostinských podnikoch zapojených do systému prideľovania poukážok. V súčasnosti je registrovaných viac ako 4 000 podnikov, v ktorých budú môcť občania poukážky využívať, a do skončenia akcie je otvorená výzva aj pre ďalších záujemcov.

Termín využitia poukážok je 20. 11. 2024.

Zdroj: Ministarstvo turizma i omladine