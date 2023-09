V Slovenskom vojvodinskom divadle v nedeľu 3. septembra štartovali 28. Petrovské dni divadelné a budú prebiehať do nedele 17. septembra.

Otvárací ceremoniál pozostával z dvoch častí: oficiálnej a umeleckej.

V úradnej časti moderátorka Martina Benková privítala hostí a pozvala na javisko riaditeľku jubilujúceho SVD Vieru Krstovskú, ktorá oslovila všetkých ctiteľov divadla, prízvukujúc vzácny prínos všetkých, ktorí boli súčasťou 20-ročného pôsobenia Slovenského vojvodinského divadla a zvlášť divákov, bez ktorých by divadlo ani nebolo. Potom Alma Rizvanovićová, osobitná poradkyňa ministerky kultúry, pozdravila obecenstvo i v mene podpredsedníčky vlády Republiky Srbsko a republikovej ministerky kultúry Maje Gojkovićovej. V príhovore zaželala hostiteľskému jubilujúcemu divadlu i do budúcna úspešnú prácu, veľa zdarných premiér a plné siene obecenstva. Zdôraznila pritom významnú úlohu divadla v živote každého národného spoločenstva – afirmáciu jazyka. Auditórium oslovil i Michal Hataľa, člen Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec. Festival slávnostným príhovorom otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, pričom osobitne vyzdvihla prínos 20-ročného Slovenského vojvodinského divadla do kultúry a zachovania identity vojvodinských Slovákov.

Nasledovala umelecká časť otváracieho programu osobitne venovaná 20. výročiu pôsobenia SVD a to pod názvom Milujem divadlo. Scenár a réžiu podpisuje Michal Babiak, ktorý sa aj zúčastnil v tomto programe. Ako sa neskôr pre médiá vyjadril, pri jeho koncipovaní vysunul i ideu o tom, aké drámy treba písať Slovákom a Slovanom. Podľa jeho slov nová dráma nemá napodobňovať západný romantizmus, lebo nie je primeraná slovenskému a slovanskému charakteru. V príležitostnom recitáli, do ktorého sa dostali i aforizmy o divadle a poučky o práci s hercom, o tom, prečo milujú divadlo, hovorili režiséri, ktorí spolupracovali so Slovenským vojvodinským divadlom: Radoje Čupić, Jano Čáni, Emil Spišak, Ľuboslav Majera, Monika Necpálová, Richard Sanitra, Svetlana Gašková, Alexander Bako a Michal Babiak. Úvodom a na záver tohto umeleckého programu zaspievala dve pesničky (Zuzka Turanová autora Juraja Feríka ml. a Ružičky M. Sch. Trnavského podľa textu Ferka Urbánka) operná speváčka Katarína Kalmárová.