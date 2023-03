In memoriam

V sobotu 10. marca prišla po nás smutná správa, že tuzemskú púť v rodnom Báčskom Petrovci ukončil čerstvý sedemdesiatnik Ondrej Koroš, dlhoročný profesor petrovského gymnázia a správca žiackeho domova.

Ondrej Koroš sa narodil 12. februára 1953 v Petrovci, kde ukončil aj gymnázium. Štúdium psychológie ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tam sa spoznal aj s budúcou manželkou špecialistkou lekárskej psychológie Tatianou, rod Tekušovou, PhD. (1953 – 2019), s ktorou sa potom celý životný vek delil o profesorský chlebík na petrovskom gymnáziu a ktorá nás opustila pred štyrmi rokmi. Z tohto manželstva majú dvoch synov: Ondreja a Martina.

Na gymnáziu Ondrej Koroš pôsobil ako profesor psychológie od septembra 1976 do septembra 1997 a podľa potreby vyučoval aj obranu a ochranu, filozofiu, logiku, marxizmus a pedagogiku. Potom dve desaťročia pôsobil ako správca internátu GJK, ako jeho integrálnej zložky. Do tejto funkcie ho opätovne menovali v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. V októbri 2017 odišiel do dôchodku a žil v rodisku.

V školských publikáciách sa uvádza impozantný údaj, ktorý sa viaže s biografiou Ondreja Koroša. Stál na čele žiackeho domova dve desaťročia. Bol pri jeho zrode, pri jeho konsolidácii, pracoval na jeho udržateľnosti, a za toto obdobie si žiacky domov stačil získať a aj zachovať rešpektuhodný status. Ako profesor bol obľúbený u žiakov, zaujal odbornosťou, zápalistým espritom a svojským dôvtipom. Internát spravoval zodpovedne a profesionálne. V prvom rade zabezpečil podmienky na optimálne fungovanie všetkých segmentov. Vypestoval vychovávateľský potenciál, ktorý bol počas dvoch desaťročí skutočne rôznorodý, z rozličných vokácií a osobnostných kategórií a k tomu i personál, ktorý bude takisto významne vytvárať podmienky na dobré každodenné bežné fungovanie života na škole.

Bol aj spoločensky činný a bol aj výborníkom v báčskopetrovskom lokálnom parlamente.

Ondrej Koroš umrel 10. marca 2023. Dnes predpoludním sa v slávnostnej sieni GJK konalo aj spomienkové stretnutie, v ktorom účinkovali profesori a žiaci tohto gymnázia, a poobede bol pochovaný na petrovskom cintoríne.

Nech mu je ľahká petrovská zem.