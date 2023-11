Podobne ako aj v iných zdravotníckych ustanovizniach, aj zamestnanci v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja si včera na malej slávnosti pripomenuli oslavu domáceho patróna Dan Svetih vrača Kozme i Damjana.

Dr. Svetlana Dudićová, riaditeľka Domu zdravia, zablahoželala všetkým zdravotníkom a poukázala na to, že do svojej práce každý deň vkladajú i veľa lásky. Riaditeľka zdôraznila aj veľký význam pôsobenia zdravotných sestier, ktoré sa pousilovali i o to, aby sviatočný stôl bol pekne a dôstojne pripravený. Všetkým zaželala, aby aj v nadchádzajúcom období urobili krok dopredu a hlavne aby zostali dobrými ľuďmi.