Na Novosadskom veľtrhu dnes otvorili Veľtrh vzdelávania Smerovníky, ktorý bude otvorený do zajtra, keď sa skončia knižný veľtrh, ako aj Výstava umenia Art Expo.

Veľtrh otvoril prvý podpredseda vlády Srbska a minister osvety, vedy a technologického rozvoja Branko Ružić.

Zdôraznil, že mu je cťou hovoriť po tom, ako si vypočul, koľko prostriedkov bolo vložených na realizáciu veľtrhu, ako aj na umožnenie veľkému počtu žiakov navštíviť veľtrh. Podľa neho je to znakom každej zodpovednej spoločnosti. „Vkladaním do vzdelávania vkladáme do našej budúcnosti. Myslím si, že je to správnym smerovníkom, ktorý Srbsko, ako aj AP Vojvodina majú sledovať,“ povedal minister Ružić.

Slobodan Cvetković, generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu, zdôraznil, že ide o najväčší Veľtrh vzdelávania doposiaľ zorganizovaný na Novosadskom veľtrhu. „Bez ohľadu na pandémiu v tomto roku je tu najviac vystavovateľov na najväčšej výstavnej ploche, o 10 % väčšie podujatie než bolo v roku 2020. Veľtrh je venovaný žiakom záverečných ročníkov základných a stredných škôl a na veľtrhu bude prezentované okolo 500 profilov, čiže celková ponuka stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v našej krajine, ako aj fakúlt z Republiky Srbskej, Slovinska, Slovenska a Kanady,“ zdôraznil riaditeľ Cvetković.