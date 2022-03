Málokto, čiže skôr nikto, poznajúc našu mentalitu zvlášť v kontexte vzťahu voči športovým úspechom a neúspechom, neočakával taký výsledok, aký dosiahli včera v osemfinálových zápasoch Ligy Európy a Ligy konferencií Crvena zvezda a Partizan – úhrnne naše kluby prehrali výsledkom 8 : 2. A nezdalo sa, že tak dopadne, aspoň počas priebehu zápasov…

Predsa v tomto ohľade oba naše celky pravdepodobne končia európsku epizódu v aktuálnej sezóne, keďže tak Glasgow Rangers, ako aj Feyenoord majú pekný náskok pred odvetnými zápasmi…

Prví vystúpili belehradskí čierno-bieli, ktorí za súpera mali asi tretí najlepší klub z Holandska v dejinách. Feyenoord je, samozrejme, v tieni úspešnejších celkov z tejto krajiny, lebo Ajax a PSV to v každom prípade sú, ale dokázal aj to, že je lepší ako Partizan, keďže mu výsledok 5 : 2 z prvého zápasu prakticky z odvetného duelu robí iba formalitu. A znovu – nezdalo sa, že tak dopadne. Partizan sa dvakrát ujal vedenia, ale dovolil Holanďanom veľmi rýchlo vyrovnať. Po náskoku 1 : 0 už o sedem minút bolo 1 : 1, kým po 2 : 1 v 46. minúte sa Feyenoord vrátil už v 52. minúte. A po tom návrate sa už nezastavoval a v úplnosti výsledok zvrátil. Za 13 minút nastrieľali ešte tri góly a pekne-krásne do Rotterdamu odchádzajú usmiati a s plánmi o potenciálnych rivaloch vo štvrťfinále.

Partizan bol, ruku na srdce, v podradenej úlohe takmer neustále, ale po 2 : 2 sa už nedarilo zastavovať holandské útoky a rýchle prihrávky. Feyenoord zaslúžene triumfoval a získal kapitál, ktorý najpravdepodobnejšie bude aj stačiť na postup. V minulom kole boli Holanďania ako majstri základnej skupiny voľní a v relatívne ťažkej konkurencii sa im podarilo obsadiť práve prvé miesto. Za nimi zostali Slávia Praha, Union Berlin a Maccabi Haifa.

Revanš je na programe o týždeň a duel sa začne o 21. hodine.

Crvena zvezda prehrala v Škótsku

Po losovaní osemfinálových párov Ligy Európy boli tak tréner Dejan Stanković, ako aj športová verejnosť, spokojní s rivalom, ktorého loptičky priradili aktuálnemu majstrovi Srbska.

Hovorilo sa, že je Rangers dobrým celkom, ale súperom, proti ktorému Zvezda môže konkurovať.

V podstate včera tak aj bolo. Belehradčania prví vsietili gól, ale ten nebol uznaný pre ofsajd. Po krátkom blitzkriegu Škótov už na ukazovateli bolo 2 : 0. Nestačili sme takmer ani sledovať, čo sa deje. VAR za 15 minút bol konzultovaný trikrát – neuznal spomenutý gól Hviezdy, potvrdil penaltu pre Rangers a uznal ich druhý gól, ktorý tiež bolo potrebné skontrolovať.

Ale týmto sa zoznam čudných príbehov na tomto zápase nekončí. Pre VAR a ofsajd znovu nebol uznaný gól Hviezdy, po ktorom Rangers zvýšil na 2 : 0. Neskoršie Katai nedal z čistej penalty a začiatkom druhého polčasu Rangers viedol 3 : 0. Po rohovom kope sám zostal obranca Balogun a krásne hlavičkoval. Lopta znovu zostala za chrbtom brankára Borjana, ktorý znovu bol výborný, aj keď prijal tri góly.

Pri konci stretnutia hráči Zvezdy aj tretíkrát rozvlnili sieť brankára McGregora, ale aj tentoraz boli v ofsajde, ibaže tentoraz VAR nemusel reagovať.

Keď zhrnieme, mohlo takto nebyť, ale predsa boli všetky góly Zvezdy neuznané celkom ospravedlnene. Z druhej strany nemožno hovoriť ani o tom, že by hráči neboli v ofsajde, keby boli lepšie zohraní, keďže v otázke boli milimetre, alebo nešťastné zhody okolností, že lopta trafila toho hráča, ktorého trafiť nemala.

Sen o eventuálnom štvrťfinále európskej súťaže takže je asi skončený. Z klubov v regióne od rozpadu bývalej Juhoslávie to vyšlo len záhrebskému Dinamu, ktoré vlani hralo vo štvrťfinále práve Ligy Európy a vypadlo proti Villarrealu.

Môžeme byť relatívne spokojní, lebo Zvezda a Partizan zohrali slušnú sezónu v Európe a zarobili vzácne body, takže vraj už môžeme pomaly uvažovať aj o dvoch miestach v Lige majstrov.