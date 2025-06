Polarizácia v našej spoločnosti je na vysokej úrovni, tak na každodennej, ale aj na športovej. Predovšetkým v kontexte večných rivalov – Partizan verzus Crvena zvezda.

Belehradskí čierno-bieli sa včera totiž ovenčili titulom majstra ABA ligy, keďže vo finálovej sérii úhrnným výsledkom 3 : 1 prekonali mužstvo Budućnost Podgorica.

Len krátko pred, ako sa ukázalo, rozhodujúcim štvrtým súbojom finále prvý človek Basketbalového zväzu Srbska Nebojša Čović (a donedávny prvý človek klubu Crvena zvezda) vyhlásil, že je ABA liga prekonaná súťaž a že by bolo treba posilniť domácu basketbalovú najvyššiu triedu.

S akým zámerom to vyhlásil v uvedenom momente?

„Čo sa týka ligy ABA, som jedným z ľudí, ktorí na tomto projekte pracovali. Vtedy sme ju naozaj potrebovali, aby sme posilnili naše kluby – a v tom sme uspeli. Avšak takáto liga ABA nikam nevedie. S rešpektom voči niektorým klubom v lige ABA došlo k poklesu kvality,“ uviedol Čović. Dodal, že rozhodnutie, či ju budú hrať, je na našich kluboch.

Z druhej strany Budućnost eliminovala v semifinále práve Crvenu zvezdu a tak ju znemožnila bojovať o trofej v regionálnej súťaži.

Po štvrtom súboji, v ktorom Partizan vyhral 90 : 75 a získal titul majstra regionálnej basketbalovej ABA ligy v sezóne 2024/2025, nevystala ani reakcia trénera čierno-bielych Željka Obradovića.

Na tlačovej konferencii podrobne hovoril o finálovej sérii, skvelej atmosfére, zhodnotil sezónu a rozprával o zložení tímu na nasledujúci ročník. Moment úspechu však narušila otázka, čo si myslí o účasti Partizana v srbskom šampionáte.

„Odkedy som prišiel do Partizanu, trvám na fair play. Vždy za to bojujem a aj budem. Nie som človek, ktorý môže zmeniť svet. Nemôžem hovoriť o srbskom šampionáte, ale všetci viete, čo sa stalo minulý rok. Bol to škandál nevídaných rozmerov. Mne bolo povedané, že zápas pokračuje zajtra, ja som hráčov poslal domov a po hodine nás zavolali späť na ihrisko. My sme to, samozrejme, neurobili, ja som bol potrestaný štyrmi zápasmi zákazu viesť tím. Bodaj by som nikdy neviedol Partizan v srbskom šampionáte s ľuďmi, ktorí v súčasnosti vedú súťaž,“ vyhlásil Obradović po čom na tlačovej konferencii nasledoval búrlivý potlesk.

Finálová séria

Akokoľvek Partizan je šampiónom ABA ligy. Proti Budućnosti bolo 3 : 1 a ukázalo sa, že kľúčový bol brejkbal v Podgorici, keď Belehradčania v prvom zápase dosiahli triumf. Budućnost v ďalšom odpovedala výhrou a séria sa presťahovala do Belehradu, kde mal Partizan náskok na domácej palubovke.

Využil to maximálne a možno povedať, že v oboch belehradských zápasoch boli čierno-bieli veľmi presvedčiví a dali najavo, že titul z rúk nepustia.

Tak Partizan v ABA lige vyhral po ročnej prestávke a po úspechu v sezóne 2022/2023. Zároveň získal ôsmy titul, čím sa znovu osamostatnil v čele najúspešnejších tímov v regionálnej súťaži, keďže večný rival Crvena zvezda má sedem primátov.

Pre Budućnost jediným uspokojujúcim faktom môže byť to, že ich basketbalista McKinley Wright bol vyhlásený za MVP sezóny.

V budúcej sezóne prvej triedy ABA ligy bude znovu 16 klubov a Srbsko bude reprezentovať šesť klubov (aspoň je momentálne taká situácia a ktovie čo sa do začiatku sezóny ešte udeje a či sa skutočne niektorý z týchto tímov nerozhodne opustiť ABA ligu).

Veľký pokles zažila záhrebská Cibona. Niekdajší veľkoklub a bývalý majster Európy v sezóne za nami finišoval na 15. mieste prvej ligy a v play-off zápasoch v boji o záchranu prehral proti slovinskej Iliriji, ktorá bola druhá v ABA 2 lige, takže Cibona zostúpila do druhej triedy.

Vypadol aj Mornar Bar, ktorý bol posledný s katastrofálnou sezónou, v ktorej dosiahol len dva triumfy. Preto v ďalšej sezóne v elitnej súťaži vystúpi spomenutá Ilirija, ako aj Bosna Sarajevo, ktorá bola šampiónom ABA 2 ligy v sezóne 2024/2025.