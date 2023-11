Rekonštrukcia ciest medzi Pivnicou a Rakovom, ako aj Pivnicou a Despotovom bola nevyhnutná a obyvatelia už dávno túžili po novej, rovnej ceste, keďže bola vo veľmi zlom stave. Azda najhoršie cestné úseky boli práve v Pivnici, a to dokonca až v samotnom centre dediny. Preto po dlhom čase sa Pivničania dožili aj novej cesty na hore uvedenom úseku.

Rekonštrukcia cesty medzi Pivnicou a Ratkovom sa začala 27. septembra, keď bola aj premávka úplne zastavená. Za necelý mesiac bol tento úsek finalizovaný a premávka spustená.

Po tejto fáze pokračovali práce v samotnej dedine, po čom sa pokračovalo od 25. októbra s treťou fázou, a to rekonštrukciou cesty medzi Pivnicou a Despotovom. Celkovo od Ratkova až po Despotovo bude obnovených 15 kilometrov cestnej infraštruktúry. Tento úsek cesty by mal byť obnovený do 30. novembra. Nakoľko je premávka zastavená medzi Pivnicou a Despotovom, jediný východ pre vodičov je smerom do Ratkova.

Hodnota prác na rekonštrukcii cesty od Ratkova po Despotovo je 517 miliónov dinárov.