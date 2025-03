V prvom play-off stretnutí v rámci UEFA Ligy národov zohrali Rakúsko a Srbsko vo Viedni nerozhodne 1 : 1. To znamená, že o postupe Rakúska, resp. o obstátí Srbska v A triede tejto súťaže rozhodne duel v Belehrade, na štadióne Rajka Mitića, ktorý sa hrať bude v nedeľu.

Rakúsko bolo oveľa lepším súperom, dominovalo na trávniku počas celého stretnutia, vytváralo príležitosti a je veľký div, že nedosiahlo triumf. Potvrdzujú to aj štatistické ukazovatele – až 69 percent času aktívnej hry loptu vlastnili Rakúšania, na našu bránu strelili až 24 striel a z toho štyri smerovali do brány. Predsa jediný gól pri konci prvého polčasu dal Gregoritsch na prihrávku Arnautovića. Bola to expresná akcia, ktorá sa začala dlhou prihrávkou z obrany Rakúska, Arnautović hlavou iba podal loptu Gregoritschovi, ktorý neváhal, a fakticky ihneď precízne strieľal a trafil bránu Rajkovića. Trošičku lepšia hra našej selekcie bola v druhom polčase a za gól môžeme vďačiť Lazarovi Samardžićovi, ktorý vyrovnal v 61. minúte. Nebola to ktovieaká akcia, trochu sa gól podobal tomu rakúskemu. Po pravom boku prenikol Mimović, prihral Samardžićovi, ktorý si potom sám vybojoval priestor a z asi 25-metrovej diaľky trafil.

Bol to jeden z mála bleskov v našej hre a znovu sme pozitívny výsledok, lebo remíza vo Viedni to každopádne je, dosiahli vďaka individuálnej kvalite a nie tímovou prácou.

Odvetný duel sa bude hrať, ako je spomenuté, v nedeľu v Belehrade od 18. hodiny.

Na vysvetlenie: v novom formáte UEFA Ligy národov si selekcie z prvých dvoch miest A divízie vybojovali postup do štvrťfinále, kým posledné tímy vypadli do B triedy. Nahradia ich mužstvá, ktoré boli prvé vo svojich skupinách B triedy, kým selekcie z tretieho miesta A triedy a druhej pozície B triedy hrajú play-off. Jeden pár tvoria Rakúsko a Srbsko.

V ostatných dueloch Turecko prekonalo Maďarsko 3 : 1, rovnakým výsledkom Ukrajina porazila Belgicko, kým Škótsko za chotárom proti Grécku vyhralo 1 : 0.

Vo štvrťfinále elitnej triedy v prvých zápasoch Chorvátsko porazilo Francúzsko 2 : 0, Dánsko doma porazilo Portugalsko 1 : 0, Nemci za chotárom prekonali Talianov 2 : 1, kým sa stretnutie Holandska a Španielska skončilo výsledkom 2 : 2.

Podobne ako v skupinách A a B play-off zápasy sa hrajú aj v ligách C a D.

Pokračuje kvalifikácia na Mundial 2026

Treba spomenúť to, že reprezentácie, ktoré nemajú povinnosti v Lige národov, v týchto dňoch odštartujú v UEFA kvalifikačnej zóne na Majstrovstvá sveta 2026.

V skupine, do ktorej je zaradená aj naša reprezentácia, sú zápasy prvého kola na programe dnes. Zohrajú Andorra – Lotyšsko, ako aj Anglicko – Albánsko. Druhé kolo na programe bude už v pondelok a vtedy si sily zmerajú Albánsko – Andorra, ako aj Anglicko – Lotyšsko.

Srbsko, logicky, pre stretnutia s Rakúskom v marcovom termíne nebude hrať kvalifikáciu na Mundial, ale v tej odštartuje tesne pred začiatkom leta, konkrétne 7. júna, keď rivalom za chotárom bude Albánsko a o tri dni neskoršie naši uvítajú Andorru. Prvá fáza kvalifikácie v Európe vyvrcholí v novembri.

O Mundial inak bojujú aj v iných futbalových zónach a okrem organizátorov, USA, Mexika a Kanady, sme sa včera dozvedeli aj meno prvej selekcie, ktorá si postup vybojovala z kvalifikácie. Je to Japonsko, ktoré po siedmich zohraných kolách v skupine ázijskej kvalifikácie určite bude finišovať na jednom z prvých dvoch miest, čo je postačujúce na postup. O druhé miesto v tej skupine bude boj do konca veľmi zaujímavý, lebo sú v konkurencii Austrália a Saudská Arábia, ale aj ostatné tímy stále majú šancu.

V Ázii sú k cieľu blízko aj Irán (len teoretická šanca je, že nepostúpi) a v tej istej skupine aj Uzbekistan, ktorý má o šesť bodov viac ako prenasledovatelia a zostali už len tri kolá do konca.

Hrajú aj Afričania, ale je pred nimi ešte dosť duelov, aby sa už teraz hovorilo o tom, kto je blízko k postupu, lebo zatiaľ zohrali menej ako polovicu zápasov.

V Južnej Amerike tiež kvalifikácia pokračuje. S ohľadom na to, že v tejto zóne súťaží len desať reprezentácií, tradične hrávajú ligu a dostali sme sa po 13. a 14. kolo. Už teraz sa zdá, že postup budú mať Argentína, Brazília, Uruguaj, Paraguaj, Ekvádor a Kolumbia. Dôležitá je aj siedma pozícia, ktorá garantuje interkontinentálnu play-off a tú vlastní Bolívia, ale bez šance nie je ani jedna selekcia, Venezuela, Peru či Čile.