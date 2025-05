Situácia je veľmi zaujímavá v najsilnejšej basketbalovej lige sveta, v americkej NBA. Momentálne stále sledujeme zápasy semifinále v obidvoch konferenciách a zvlášť je interesantné to, že je v troch dueloch momentálne rovnaký výsledok.

Rovnako, ako aj všetky kolá play-off, aj toto sa hrá na štyri získané triumfy a na základe doterajších vydaní sú na Východe k postupu do finále bližšie New York Knicks a Indiana Pacers proti svojim rivalom Boston Celtics a Cleveland Cavaliers. To je zvlášť zaujímavé z toho dôvodu, že aj New York a aj Indiana boli po ligovej časti nižšie umiestnené ako ich rivali a k tomu treba spomenúť aj fakt, že Cleveland v tej fáze zažil iba 18 prehier a Boston 21. Predsa v play-off, aspoň zatiaľ sú na krok od finále celky, ktoré po ligovej časti boli na pozíciách 3 a 4.

New York teda má náskok 3 : 1 proti aktuálnemu šampiónovi Bostonu a keby lepšie zohrali na svojej palubovke v treťom stretnutí, už by boli vo finále Východu. New York totiž vedenie získal už v prvých dvoch stretnutiach v Bostone, čo nebolo očakávané. Potom Boston vyhral v spomenutom treťom stretnutí, ale vo štvrtom vo svetoznámom Madison Square Gardene znovu triumfoval New York. Ďalší, eventuálne rozhodujúci zápas sa znovu hrať bude v Bostone a prípadný šiesty v New Yorku.

Aj Indiana sa nečakane ujala seriózneho vedenia proti Clevelandu, takže populárni Gavalieri musia zachraňovať situáciu.

Na Západe Minnesota Timberwolves vedie proti Golden State Warriors tiež 3 : 1 a blízko je ku finále. Bolo by to pre nich veľmi významné, lebo v semifinále play-off je práve Minnesota klub z jednej z najnižších pozícií po ligovej časti. Skončili totiž na šiestom mieste a v prvom kole play-off eliminovali LA Lakers, ktorí boli tretí. Golden State bol siedmy a v prvom kole premohol Houston Rockets z druhej pozície.

Našich fanúšikov určite najviac zaujíma stretnutie Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder. Klub Nikolu Jokića v nedeľu premrhal veľkú šancu proti možno aj najlepšiemu tímu v tejto sezóne ujať sa vedenia 3 : 1 na domácej pôde, lebo v Colorade Oklahoma triumfovala 92 : 87.

Séria sa tak znovu dostáva do Oklahomy a Thunder má šancu získať náskok pred rozhodujúcimi zápasmi. Je to zároveň aj súboj dvoch najväčších kandidátov na titul MVP tejto sezóny – z jednej strany je náš Nikola Jokić v radoch Denveru a z druhej Shai Gilgeous-Alexander.

Pravdepodobne vplyv na udelenie titulu bude mať práve vyvrcholenie semifinálového súboju na Západe a po dueloch v stredu a vo štvrtok niektorí finalisti jednotlivých konferencií asi budú známi.

Po semifinále nasledovať budú konferenčné finále od asi 20. mája (závisí od toho, kedy sa skončia semifinálové stretnutia), zatiaľ čo finále NBA ligy v sezóne 2024/2025 odštartuje 5. júna.

Titul obhajuje Boston, ktorý vlani vo finále triumfoval proti Dallasu.