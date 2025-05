V rámci medzinárodného podujatia HAND IN HAND FOR SHARED FUTURE – 2025 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, podpísaná je dohoda o spolupráci, resp. realizácii priateľských a kooperačných vzťahov medzi Obcou Kovačica a mestom Rizhao v Ľudovej republike Číne.