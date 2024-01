V sobotu 20. januára ako prvá lastovička v rámci početných petrovských združení členovia Združenia športových rybárov Karas usporiadali svoje výročné zhromaždenie.

Ich miestnosti vedľa kanála, hoci v lete sú dobre navštívené, v zime sú primalé, aby sa tam naraz vmestili všetci členovia klubu, takže svoje zasadnutia v posledných rokoch usporadúvajú v športovo-rekreačnom stredisku Lesík. V Lesíku petrovských rybárov združených do spolku Karas, ktorí vyplnili sieň do posledného miesta a niektorí zostali aj stáť, lebo ani tu nebolo nadostač stoličiek, prítomných privítal predseda Vladimír Davidović a rybári minútku ticha vzdali hold zosnulým členom.

Z predostretej správy sa prítomní dozvedeli, že členstvo sa rozrastá a vlani ich bolo 142 so zaplateným členským lístkom. Petrovskí rybári súťažili na domácej pôde, ale aj na pokrajinskej a republikovej úrovni a dosahovali pozoruhodné výsledky. Fakt, že sa ich sústavná práca oplatila, svedčia aj viacerí reprezentanti z tohto prostredia. Medzi mladšími je tu Martin Turčan, medzi staršími, ktorý lovia rybu na plavák, je Pavel Čapeľa a medzi seniormi (masters – nad 55 rokov) v love rýb technikou feeder sa majstrom Srbska stal Ján Krajčík. V tímovej súťaži Srbska, teda v najvyššej lige v krajine, karasovci vo feederi obsadili výborné 4. miesto z 21 tímov.

Mužstvo Karasu sa v minulom roku zúčastnilo na početných pohárových súťažiach, mnohé preteky organizovali aj v Petrovci na vlastnej dráhe nielen pre svojich členov, ale aj pre seniorov, dorast a hostí.

Vlani karasovci upravili aj oblasť okolo chatky, poopravovali zničené platformy a k nim vystavali aj nové, betónovali, vynovili elektrické inštalácie a reparovali čln. Zadovážili si aj videodozor a organizovali 8 akcií kosenia pobrežia kanála.

V klube pracovali aj s dorastom. Zo 30 detí do 14 rokov absolvovali školu rybolovu, tak teoretickú, ako aj praktickú časť. Všetkým deťom klub daroval prút so systémom, knihu Základy rybolovu a návnadu pre ryby.

Tak ako vlani, aj po minulé roky privítali a uhostili regatu Vode Vojvodine, ktorej sa zúčastnilo zo 300 osôb. Ich kuchár Vladimír Dudáš vlani v Kovačici obsadil 1. miesto vo varení rybacej polievky a v lete podporili aj organizáciu gitariády Kanalfest.

Finančnú správu za rok 2023 podal pokladník Jaroslav Valentík a uviedol, že z rozpočtu získali 180-tisíc din., z členských lístkov 71 tisíc, z obecného športového zväzu 24-tisíc, z organizácie rôznych pretekov na domácej pôde takmer 292-tisíc din. a donácie do klubu z rôznych prameňov boli 167-tisíc dinárov. Dokopy je to 733 308 dinárov, ktoré využili predovšetkým, aby zabezpečili podmienky súťažiacich členov, trovy organizácie pretekov 196 570 din., na členské a licencie v zväze rybárov minuli 147 200 a na iné trovy 33 500 din., takže im trochu aj zvýšilo: 21 037 din., ktoré preniesli do aktuálneho roku. Pre rok 2024 finančný plán ZŠR Karas je v približnej sume a aj plán práce v podobnom rozsahu.

V mene Dozornej rady jej predseda Samuel Kondač konštatoval, že sa v klube prostriedky trovili účelovo a že nepostrehli žiadne nedopatrenia. Keď ide o členský poplatok na rok 2024, všetci prítomní sa zhodli, že treba, aby ho z 500 zvýšili na 1 000 dinárov.

Po schválení správ a plánov práce družba rybárov pokračovala aj pri chutnej rybacej polievke, ktorú pripravili osvedčený kuchár Vladimír Dudáš so svojím spolupracovníkom Ondrejom Melichom.