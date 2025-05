Prvý podpredseda vlády Republiky Srbsko a minister financií Siniša Mali hovoril s ambasádorom Národnej republiky Číny v Srbsku Li Mingom o aktuálnych projektoch v Srbsku, do ktorých sú zapojené čínske spoločnosti, ako aj o ďalšom rozvoji priateľských vzťahov medzi dvomi krajinami.

Mali a Ming konštatovali, že Srbsko a Čína pestujú železné priateľstvo, ktoré bude potvrdené prostredníctvom veľkých plánov na budúcu spoluprácu.

Prvý podpredseda vlády zdôraznil, že Srbsko je mimoriadne spokojné s doterajšou spoluprácou s Čínou. Predstavil ambasádorovi plány Srbska na výstavu EXPO, pričom uviedol, že doteraz 110 krajín potvrdilo účasť na špecializovanom medzinárodnom veľtrhu, ktorého hostiteľom bude naša krajina v roku 2027. Očakáva sa, že konečný počet prítomných krajín prekročí 117, koľko ich bolo na poslednej špecializovanej výstave v Astane.

Mali vyzval občanov Číny, aby v čo najväčšom počte navštívili Srbsko od 15. mája do 15. augusta 2027, a tiež poznamenal, že v tom období sa očakáva návšteva troch až štyroch miliónov ľudí z celého sveta.

Prvý podpredseda vlády poukázal na to, že čínske spoločnosti v Srbsku sú zapojené do výstavby EXPO komplexu, ale aj do výstavby metra, tunela cez centrum Belehradu, mostov a ciest.