Hodná časť najnovšieho vydania Majstrovstiev Afriky vo futbale je za nami. To, čo je už teraz známe, je to, že Afrika bude mať nového šampióna, lebo aktuálny šampión Senegal vypadol proti hostiteľovi Pobrežiu slonoviny v osemfinále po strieľaní penált.

Zaujímavé je to, že Pobrežie slonoviny ledva postúpilo do eliminačného kola ako štvrtá najlepšia selekcia, ktorá v skupinovej fáze finišovala na treťom mieste. Čakali do poslednej chvíle a posledného zápasu skupiny F a len potom mali jasnú situáciu pred sebou. Preto však v prvom eliminačnom kole smerovali na jedného z najťažších možných rivalov, ale sa im podarilo odolať, po predĺžení bolo 1 : 1 a po strieľaní penált boli lepší. Pobrežie slonoviny tak vo štvrťfinále už nebude v podradenej úlohe. Súperom im v tomto kole bude Mali.

Táto selekcia zatiaľ tiež hrá dobre, nezažili ani jednu prehru a v osemfinále prekonali solídnu reprezentáciu Burkiny Faso. V tom stretnutí Mali triumfovalo výsledkom 2 : 1, takže keď sa všetko zhrnie – Pobrežie slonoviny bude favoritom, ale ani Mali sa bez boja nevzdá. Dosiaľ na turnaji neprehrali, zatiaľ čo Pobrežie slonoviny má veľmi nepríjemný výprask v skupine, keď proti Rovníkovej Guinei prehrali 0 : 4. To však je minulosťou a zabudne sa na blamáž v prípade postupu do semifinále, čo by v týchto okolnostiach pre Pobrežie slonoviny bolo úspechom. Ambícia však rastie zvlášť aj preto, že jednotliví favoriti tiež turnaj opustili. Eliminovaný je teda Senegal, ale vypadli aj Kamerun, Egypt, Maroko, Alžírsko, Tunisko a Ghana.

Z tých najlepších alebo s najbohatšou tradíciou už zostala len Nigéria. Táto reprezentácia vo štvrťfinále zohrá s Angolou, ktorá je jedným z príjemnejších prekvapení. Angola totiž v príliš nepríjemnej skupine finišovala ako prvá – nerozhodne zohrala s Alžírskom, a potom prekonala Burkinu Faso a Mauritániu. Potom v osemfinále veľmi presvedčivo výsledkom 3 : 0 porazili aj Namíbiu, ktorá predsa nie je objektívnym ukazovateľom, aj keď zo skupiny postúpili so štyrmi bodmi.

V konkurencii zostali štyri tímy, ktoré ešte šampiónom Afriky neboli

Pre Angolu bude teda duel s Nigériou veľkou výzvou a v prípade, že sa podarí postúpiť ďalej, dosiahnu najväčší úspech v dejinách, keďže vo štvrťfinále Majstrovstiev Afriky už boli v rokoch 2008 a 2010.

Zaujímavý je aj pár Kapverdy – Južná Afrika. Malá ostrovská krajina v Atlantickom oceáne hrá výborne, v skupine s Egyptom a Ghanou boli prví, eliminovali potom Mauritániu a proti Južnej Afrike tiež majú možnosť sa do semifinále kvalifikovať prvýkrát. Inak futbaloví odborníci tvrdia, že Kapverdy majú veľký potenciál a bolo by zaujímavo sledovať ich zápasy, keby v reprezentácii boli všetci futbalisti, ktorí majú ich korene.

Na záver spomeňme aj štvrťfinálový pár Demokratická republika Kongo – Guinea. DR Kongo porazilo Egypt tiež po strieľaní penált, kým Guinea porazila menovkyňu, Rovníkovú Guineu, minimálne 1 : 0, takže sa do záverečných kôl dostali, pre naše podmienky, početné exotické futbalové krajiny.

Tradične dobré africké tímy sú eliminované, čo je možno podkladom aj pre nadchádzajúce kvalifikačné zápasy na Mundial 2026. Pravda, Afrika na tomto podujatí bude mať viac predstaviteľov ako dosiaľ, takže je veľká pravdepodobnosť, že jednotlivé reprezentácie konečne debutujú aj na Majstrovstvách sveta.

Majstrovstvá Afriky vyvrcholia v nedeľu 11. februára a ako sme spomenuli – majster bude nový. Z tých, ktorí už šampiónmi boli, v konkurencii zostali len Nigéria, Pobrežie slonoviny, Južná Afrika, tiež DR Kongo, ktoré oslavovalo v rokoch 1968 a 1974 ako Zair.