Seminár zborového spevu Nová pieseň si už 13 rokov kliesni cestu kvality, ale aj kvantity. Jeho organizátorom od začiatku je Komorný zbor Nádeje, ktorého členky každoročne vynaložia všetky sily, aby sa účastníci na semináre cítili čo najlepšie.

Tohto roku sa seminár konal včera a to tradične v priestoroch Komorného zboru Nádeje. Zúčastnili sa ho 50 speváci zo Šídu, Selenče, z Kovačice, Lalite a Pivnice. Najviac bolo, samozrejme, domácich Pivničanov. No potrebné je vrátiť sa na počet členov. V minulosti tento seminár zhromaždil aj do 100 účastníkov. V súčasnosti sa organizátorky rozhodli tento počet redukovať, presnejšie obmedziť na 50 a to z dôvodov finančných a personálnych. Domnievajú sa, že sa s redukovaným počtom účastníkov aj ľahšie pracuje odbornému lektorovi.

Od samotného založenia seminár vedie skladateľ, dirigent, kantor a hudobný pedagóg Dr. Juraj Súdi. „Tohto roku sme spracovali v rámci semináru štyri skladby a to jednohlasne, dvojhlasne a štvorhlasne. Skladby sú duchovné. Niektoré sú oslavné, potom jedna je venovaná mieru, ktorý je nevyhnutný v týchto ťažkých vojnou poznačených časoch a jedna je veľkonočná. Na začiatku sme spracovali jednohlasnú skladbu, aby sme sa zladili a postupne sme pridávali zložitejšie časti spevu. Keď aktuálny ročník porovnám s tými predošlými, tak záujem spevákov je ešte stále veľmi veľký, ale aj výkon spevákov je veľmi dobrý. Asi o kvalite semináru svedčí aj fakt, že sa ho zúčastnili aj speváci z ďalších slovenských prostredí. Veľmi je povzbudzujúce, že okrem skúsených spevákov na seminár prichádzajú aj začiatočníci,“ uviedol lektor semináru.

Nakoľko sa seminár realizuje v čase roka, keď sa ešte súbehy začínajú iba rozpisovať, Komorný zbor Nádeje je odhodlaný iba na svoje sily. Jeho členky často z vlastných prostriedkov pomôžu pri organizácii, ale občas prekvapia aj miestno sponzori. „Keďže už roky organizujeme seminár, vieme, čo nás čaká. Vieme kto je za ktorú časť organizácie zodpovední. Sme zohratý tím, takže organizácia je pomerne jednoduchá. Každoročne sa účastníci môžu tešiť na našu seminárovú sármu a tradičný svadobný koláč,“ informuje Miluška Macková, predsedníčka KZ Nádeje.

Určitým výstupom semináru je spoločný koncert, ktorý sa každoročne koná počas Veľkej noci. Tohto roku to bude o niečo inak. Organizátorky sa rozhodli koncert usporiadať v septembri, kedy Komorný zbor Nádeje oslávi 20-ročné pôsobenie. Na koncerte vystúpia účastníci semináru, ale aj komorné zbory a spevokoly, z ktorých prichádzajú. Týmto koncertom si členky KZ Nádeje pripomenú 20-ročnú činnosť a uctia si ostatné komorné zbory či spevokoly, s ktorými roky spolupracujú. Podľa prvých organizačných plánov koncert by sa mal konať v evanjelickom kostole v Pivnici.