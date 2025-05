Slávnostné odovzdanie podpory deťom a rodinám predškolákov a materským školám so slovenským vyučovacím jazykom vo Vojvodine sa uskutočnilo 15. mája v Báčskom Petrovci. Poskytovateľom podpory je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo forme mimoriadnej dotácie, o ktorú sa uchádzalo Združenie vychovávateliek (učiteliek materských škôl) Sloveniek Vojvodiny v hodnote 14 000 eur.

Podporu v podobe kníh, pracovných zošitov, písacieho a kresliaceho materiálu, ako i učebné a digitálne didaktické pomôcky si prevzali predstavitelia slovenských materských škôl z 15 prostredí.

V mene Združenia učiteliek materských škôl Sloveniek Vojvodiny prihovorila sa Božena Levárska na slávnostnom odovzdávaní podpory deťom a rodinám, ako i materským školám vo Vojvodine, v ktorých vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Privítali aj honorárneho konzula Andreja Hodoliča, riaditeľku PU Kolibri Báč Mariju Tepićovú a vychovávateľky z materských škôl z našich slovenských prostredí, zároveň členky združenia, deti, rodičov a médiá.

„Na úvod by som rada vyjadrila poďakovanie ÚSŽZ, ktorý už viac ako 18 rokov podporuje činnosť združenia, ktorá je zameraná na rozvoj, pestovanie a zachovávanie materinského slovenského jazyka u detí predškolského veku, podieľa sa v organizovaní odborného zdokonaľovania pre vychovávateľky v slovenskej reči a zasadzuje sa za obsahovo bohaté prostredie v predškolských zariadeniach, kde sú triedy, v ktorých sa vyučuje v slovenčine. Podpora je uskutočnená vo forme mimoriadnej dotácie. Účel dotácie je nákup učebníc, didaktických a učebných pomôcok na zabezpečenie kontinuity a skvalitnenia prípravy detí v slovenčine na nástup do primárneho vzdelávania,“ objasnila účel stretnutia predsedníčka ZVOPS Levárska.

Nie náhodou určili tento deň na udelenie podpory. Práve ten deň je Medzinárodný deň rodiny. „O význame rodiny ako základnej bunky spoločnosti vieme, že je to svet lásky, bezpečia, istoty pre dieťa. Rodina ho formuje, podporuje a dáva silu prekonať výzvy, s ktorými sa stretáva dennodenne. Vedľa toho rodina v prostredí viacrečovom a viac kultúrnom, v akom žijeme my vo Vojvodine, má o záväzok viac a tiež veľkú zodpovednosť a je to udržať si svoj materinský alebo otcovský jazyk, v našom prípade slovenský. Na tej ceste prvým pomocníkom a partnerom rodiny sú práve predškolské zariadenia,“ pokračovala Levárska.

Rozdelením učebných a didaktických pomôcok, digitálnych hračiek, kníh, písacieho a kresliaceho materiálu chcú prispieť tak rodinám, ako i predškolským zariadeniam, ktoré tvoria neoddeliteľnú dvojicu na ceste pestovania materinského jazyka a zachovania dedičstva našich predkov.

Na úvod odznel kratší program v predvedení skupiny petrovských predškolákov, ktorých na syntetizátore sprevádzala Mariena Stankovićová-Kriváková a na záver predstavitelia škôlok podpísali odovzdávacie protokoly.