Hardrockové legendy Black Sabbath budú posledný raz koncertovať v pôvodnom zložení na veľkom hudobnom podujatí s názvom Back to the Beginning (Späť na začiatok), ktoré sa usporiada 5. júla v ich rodnom Birminghame v Anglicku. Na tomto charitatívnom koncerte sa zúčastnia aj ďalšie svetové mená, akými sú Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax a Mastodon.