Dlho očakávaný projekt výstavby cesty medzi Kysáčom (Tankosićevom) a Stepanovićevom sa konečne realizuje, a to vďaka úsiliu podpredsedu vlády Srbska a ministra obrany Miloša Vučevića, ako aj primátora mesta Nový Sad Milana Đurića, ktorí preukázali pochopenie pre dlhotrvajúce potreby občanov Kysáča.

Práce na výstavbe novej cesty, ktorá bude dĺžky 6 km, sa začínajú s cieľom výrazne zlepšiť dopravnú infraštruktúru v tejto oblasti.

Tento dôležitý krok by mal mať pozitívny vplyv na životy miestnych obyvateľov, zlepšiť dostupnosť a plynulosť cestnej siete. Je to výsledok úzkej spolupráce medzi vládou a miestnymi orgánmi, ktoré sa zameriavajú na posilnenie kvality života občanov. Rovnako to ukazuje na odhodlanie vlády zlepšiť infraštruktúru a podporiť rozvoj mestskej oblasti.

Vzhľadom na význam cesty pre miestnu komunitu je tento projekt dôkazom toho, ako politická vôľa a spolupráca môžu viesť k realizácii dlho očakávaných projektov. Dokončenie tejto cesty by malo byť prínosom pre všetkých obyvateľov, a prispieť tak k celkovému rozvoju tejto oblasti.