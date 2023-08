Ešte stále nie je staré železo, dokonca už čoskoro má novú príležitosť vrátiť sa na prvé miesto ATP poradovníka – najlepší tenista Srbska Novak Đoković triumfoval na ATP Masters turnaji zo série 1000 v americkom meste Cincinnati!

Nole vo veľkom finále a v ďalšom fantastickom stretnutí s vynikajúcim Španielom Carlosom Alcarazom vyhral úhrnne 2 : 1 na sety a v stretnutí, ktoré trvalo takmer štyri hodiny oslavoval konečný triumf.

Svetové médiá a agentúry píšu, že kto nepozeral nedeľné finále, nechal si ujsť asi najlepší zápas v tejto sezóne. Je to naozaj aj pravda, lebo ani finále dosiaľ zohraných Grand Slam turnajov neboli na takej úrovni, ako toto v Cincinnati. Zápas relatívne dlho trval aj na GS pomery, takže štyri hodiny a tri zohrané sety to len potvrdzujú.

V prvom dejstve prvý break dosiahol Novak, ujal sa vedenia 4 : 2 a mal šancu už ľahšie prvý set dohrať. Ibaže, z druhej strany siete bol Alcaraz, ktorý potvrdil, že je výborný tenista už niekoľkokrát. Dokonca, keby tak nebolo, nevlastnil by prvé miesto na ATP poradovníku.

Španiel už v ďalšom game break vrátil, potom znovu aj vyrovnal na 4 : 4. Nole sa krátko stabilizoval, na svoje podávanie získal game, ale to bol jeho posledný v prvom sete. Španiel vyhral tri ďalšie a v prvom sete po hodine hry triumfoval 7 : 5.

Ak sa zdalo, že sa Novak v prvom sete trápi a nehrá svoju hru, druhý to len potvrdil. Veľmi rýchlo sa Alcarazovi podarilo znovu dosiahnuť break a ujať sa vedenia 2 : 1, potom svojim podávaním break aj potvrdil. Zápas smeroval k triumfu Alcaraza, k tomu Novak požiadal o timeout a prestávku. Zdalo sa, že je vyčerpaný, z druhej strany Alcaraz, aspoň tak vypadalo, bol naladený, čerstvý… Teplota bola tropická, podmienky na tenis teda nie najlepšie.

Ale, po prestávke sa Novak rozohral, potom vyrovnal na 4 : 4 a vrátil si break, tým znovu bol v hre.

Druhý set potom už smeroval do tiebreak, ktorý tiež bol veľmi dynamický a plný zvratov. Nakoniec, na ukazovateli bolo 9 : 7 v prospech Novaka a bolo vyrovnane, 1 : 1.

Aj v treťom dejstve Novak odišiel do šatne, malé zranenie mal aj Alcaraz, ale sa tenisoví giganti nevzdávali. V tejto časti znovu Nole dosiahol prvý break, ujal sa vedenia, tiež mal dva mečbaly pri svojom podávaní, ďalšie dva pri podávaní Alcaraza.

Nevyužil ich, výsledok bol znovu 6 : 6 a tiebreak sa hral aj v rozhodujúcom sete. Ibaže, tentoraz to nebolo až také dramatické. Rýchlo Đoković mal 3 : 0, Alcaraz sa snažil, ale už nemal šancu. Piaty mečbal, pri výsledku 6 : 4 v tiebrak Nole využil a vyhral zas 7 : 6 a tým 2 : 1 na sety.

Po roku 2020 pribudol tretí triumf v Cincinnati

Po rokoch 2018 a 2020 tak Nole tretíkrát oslavoval na tomto turnaji a zaujímavo, že čím sa vrátil na americké územie – získal šampiónsky titul. Ako vieme, pre jeho stanovisko ohľadom očkovania proti koronavírusu a s ohľadom na to, že nie je zaočkovaný mu bol vstup na americké územie zakázaný.

Preto si nechal ujsť posledné dve sezóny a na turnajoch v USA nehral dlhšie obdobie, ale ihneď po návrate dokázal, že je veľkým športovcom. Získal tak, ako sme spomenuli, tretí titul na Masters turnaji v Cincinnati, tiež 39. masters titul a úhrnne 95. šampiónsky titul v kariére.

Už čoskoro sa začne aj posledný Grand Slam sezóny – US Open v New Yorku a pravdepodobne znovu od Novaka môžeme očakávať výborne vydania a postup do záverečných kôl podujatia. Čoskoro by sa na konkurenciu znovu mohol dívať aj z prvého miesta ATP poradovníka. Na to kapacitu stále má.