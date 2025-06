V aktuálnom období je aktívnych niekoľko športových turnajov v mladších kategóriách. Ako sme už informovali, na Slovensku sa hrajú U21 futbalové majstrovstvá Európy, mladší futbalisti do 19 rokov súťažia na kontinentálnom podujatí v Rumunsku a ich kolegyne, hráčky do 19 rokov, hrajú na šampionáte Európy v Poľsku.

Poľsko tak fakticky v rovnakom období hostí dve akcie mladších kategórií v dvoch rozličných športoch. Okrem futbalistiek do 19 rokov sa tu odo dnes začínajú aj majstrovstvá sveta v hádzanej mužov do 21 rokov.

Už 25. ročník majstrovstiev sveta v hádzanej mužov do 21 rokov sľubuje súťaženie mladých talentov z celého sveta. Turnaj v Poľsku štartuje dnes a trvá do 29. júna, keď na programe bude finálový zápas. Je to aj svojrázny historický moment, keďže Poľská hádzanárska federácia tieto majstrovstvá organizuje po prvýkrát. Medzinárodná hádzanárska federácia totiž udelila Poľsku právo na usporiadanie šampionátu 28. februára roku 2020 počas zasadnutia svojej rady v egyptskej Káhire.

Na šampionáte sa predstaví celkovo 32 tímov z piatich konfederácií, čo by malo zaručiť rôznorodosť herných štýlov a kultúr. Je však dobre známe, že najlepšia hádzaná sa hrá v Európe, a tiež v ojedinelých krajinách mimo Starého kontinentu, ako sú Egypt, prípadne Brazília a Tunisko.

Poľsko sa ako hostiteľská krajina kvalifikovalo automaticky a ďalšie tímy si svoje miestenky vybojovali na kontinentálnych šampionátoch.

Z majstrovstiev Európy U20 v minulom roku postúpilo až 16 tímov, čo znamená, že spolu s Poľskom a Faerskými ostrovmi, ktoré na súťaž dostali pozvánku (tzv. wildcard), bude Európu reprezentovať až 18 selekcií.

Z Ázijského juniorského šampionátu 2024 sa kvalifikovali štyri tímy, z juniorským majstrovstiev Afriky tiež štyri reprezentácie.

Južnú a Strednú Ameriku reprezentujú dve selekcie a Severnú tri. Dva tímy postúpili z majstrovstiev, kým sa Spojené štáty americké kvalifikovali z medzikontinentálnej fázy IHF Trophy, ktorá sa konala v Prištine.

Srbsko tiež účinkuje, hrá v skupine G

Na turnaji sa predstaví aj Srbsko. Naša selekcia je zaradená do skupiny G, kde sa stretne s Nemeckom, Tuniskom a Švajčiarskom. Práve v tomto poradí budú naši mladí hádzanári hrať svoje zápasy – prvým súperom je Nemecko a súboj je na programe už dnes večer o 21.00.

Na predchádzajúcom turnaji v roku 2023 reprezentácia Srbska do 21 rokov pochodila veľmi dobre. Pre našu hádzanú to bolo veľkým posunom, keďže seniorské a mladšie tímy už roky nedokážu na veľkých súťažiach zabezpečiť úctyhodný výsledok.

Na minulom šampionáte totiž naši postúpili do semifinále a napokon obsadili štvrté miesto. Vtedy boli v základnej skupine druhí a v ďalšom kole predsa dosiahli dva triumfy, ktoré im stačili na postup do štvrťfinále. V tejto fáze Srbsko eliminovalo najpríjemnejšie prekvapenie turnaja a veľmi dobrú reprezentáciu Faerských ostrovov, ale v semifinále prehrali proti Nemecku a v boji o bronz potom aj druhýkrát na turnaji proti Islandu.

Napriek dobrému výsledku z minulých MS, Srbsko opäť sklamalo už na spomenutom šampionáte Európy v Slovinsku, ktorý bol zároveň kvalifikáciou na tohtoročné svetové podujatie. V základnej skupine vtedy naši dosiahli len jeden triumf, a to proti Grécku. V tejto fáze vypadli a v zápasoch o umiestnenie zažili ďalšie tri prehry. Nakoniec obsadili skromné 13. miesto po víťazstvách nad Rumunskom a Poľskom.

Keď ide o hádzanársky šampionát sveta U21, titul z minulého podujatia obhajuje Nemecko, ktoré vo finále zdolalo Maďarsko. Stále je najúspešnejšou reprezentáciou v konkurencii mladých tímov niekdajší Sovietsky zväz s piatimi titulmi. Nasleduje Dánsko, Švédsko, niekdajšia Juhoslávia a Nemecko s tromi primátmi.

Zaujímavosťou je tiež, že medzi devätnástimi krajinami, ktoré získali aspoň jednu medailu na tomto podujatí, sú iba dve mimo Európy – Egypt, ktorý získal tri medaily (zlato v roku 1993 a bronzy v rokoch 1999 a 2019), a Tunisko, ktoré bolo tretie v roku 2011.