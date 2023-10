Petrovský cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v čele so zborovým farárom Jánom Vidom sa chystá na veľkolepé oslavy 200. výročia chrámu v tomto cirkevnom zbore.

Dohodli sme si stretnutie s miestnym farárom Jánom Vidom, ktorý nás podrobne informoval o obsahu a harmonograme týchto osláv.

„V našom vynovenom 200-ročnom kostole, ktorého oslavy sme naplánovali v dňoch 13., 14. a 15. októbra, nakoľko 13. októbra roku 1823, bol to pondelok po 20. nedeli po Sv. Trojici, bolo vykonané posvätenie tohto stánku a takto vlastne bol chrám daný do užívania, takže 200 rokov slúži nášmu národu, našim evanjelikom žijúcim v Petrovci. Pre tieto oslavy sme si zvolili heslo: Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. S radosťou sa tešíme na tieto trojdňové oslavy,“ povedal farár Vida.

„V piatok 13. októbra o 18. hodine sa uskutoční organový koncert na zrekonštruovanom organe. Na tomto koncerte nám poslúžia bývalý kantor tohto zboru Ján Siroma a jeho kolega Ján Hegedúš zo Slovenska, obaja v súčasnosti pôsobia na Slovensku. V sobotu 14. októbra o 9.30 sa začne konferencia, ktorá je venovaná minulosti a súčasnosti nášho cirkevného zboru, kde odznejú príspevky domácich a zahraničných prednášateľov. Chceme zhrnúť a z týchto príspevkov potom aj urobiť zborník ako jedno dielo o živote nielen evanjelikov, ale Slovákov žijúcich v Petrovci. V sobotu o 18. hodine sa uskutoční aj príležitostný program, ktorý sme pomenovali Sláva na výsostiach Pánu Bohu. A je to vlastne pásmo slova a hudby, na ktorom odznejú príležitostné texty týkajúce sa stavby kostola a života nášho cirkevného zboru. Tretí deň osláv je nedeľa 15. októbra a o 9.30, teda v tradičnom termíne, sa začnú príležitostné služby Božie, na ktorých slávnostným kazateľom bude dôstojný pán Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Posvätenie nášho kostola po jeho rekonštrukcii vykoná dôstojný pán Jaroslav Javorník, biskup našej cirkvi, ktorý tiež odhalí aj pamätnú tabuľu, ktorú umiestnime v chráme Božom z príležitosti tohto jubilea. A po službách v našej záhrade bude odhalená busta druhého petrovského farára, ktorý 50 rokov slúžil v tomto cirkevnom zbore, a bol kňazom v Petrovci, keď sa chrám Boží postavil, ako aj petrovská fara. Ide o osobnosť Jána Stehlu, inak petrovského rodáka, ktorý tu slúžil po svojom otcovi. Odhalenie tejto busty vykoná dôstojný pán Samuel Vrbovský, emeritný biskup našej cirkvi,“ spresnil petrovský farár Ján Vida.