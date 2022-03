V budove Domu zdravia Báčsky Petrovec vo štvrtok 3. marca bola poučná prednáška z oblasti detskej psychológie. Zorganizovali ju Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v spolupráci so Strediskom pre umiestnenie rodín a pestúnstvo v Novom Sade.

Prednáška o sebazraňovaní detí a adolescentov je prvá v rade 11 tematických celkov programu Otvorené dvere pestúnstva. Jeho cieľom je, aby pestúnske rodiny získali čím viac vedomostí a zručností, ktoré im pomôžu v ich ďalšej práci a v živote s deťmi vo svojich rodinách. Stredisko nadviazalo spoluprácu s početnými odborníkmi, ktorí sa zapájajú do edukačných programov. Prednášky sú naplánované pre tieto obce: Báčsky Petrovec, Báč, Báčska Palanka, Vrbas a Titel.

V Báčskom Petrovci prítomných na prednáške privítali riaditeľka Sociálneho strediska v Petrovci Biljana Drakulićová a spolupracovníčka Strediska pre umiestnenie rodín a pestúnstvo v Novom Sade Anđela Tomićová.

Prednášateľkou na tému sebazraňovania detí a adolescentov bola doktorka detskej psychológie Jasminka Markovićová.

Sebazraňovanie je veľmi častý jav, takže 1 z 5 mladých to robí počas svojho života aspoň raz. Rodičia si to musia všimnúť a vyhľadať pomoc odborníkov. Treba predsa rozlíšiť, že každé sebazraňovanie nie je zároveň aj pokus o suicid. Najčastejší dôvod prečo to mladí robia, je potreba regulovať intenzívne emócie. Nemôžu to iným spôsobom vykonať, a preto pristupujú k sebazraňovaniu. Potom tá intenzita emócií u nich klesá a cítia sa upokojenejší. To je jeden z najčastejších dôvodov a je ich množstvo. Preto je potrebné, aby sa rodičia o tom edukovali na rôznych seminároch, prednáškach. Adolescenti dnes o tom vedia omnoho viac ako rodičia a odborníci.

Takéto prípady sa častejšie stávajú rodinách, kde majú chovancov – deti prijaté do výchovy, než v biologických rodinách, takže je to až 50 – 60 percent celkových prípadov, a to preto, lebo v týchto rodinách sú deti s rizikovými faktormi.

Prednášku v Petrovci sledoval pozoruhodný počet návštevníkov, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o tejto dôležitej téme.