V staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića včera večer početnému obecenstvu predstavili najnovšiu básnickú zbieru Mileny Severovićovej (1962 Koprivnica, Chorvátsko) zo Starej Pazovy Dom na Korfe (Kuća na Krfu).

Autorka je z povolania detskou stomalogičkou zamestnanou v tamojšom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja. Do roku 1991 žila a pracovala v rodisku a počas vojnových udalostí v bývalej Juhoslávii aj v Nemecku, vo Frankfurte. Je spisovateľkou pre deti a dospelých a píše poéziu a prózu.

V úvodnej časti včerajšieho večierka sa najprv prihovorila Dragana Milašová, riaditeľka ustanovizne, ktorá sa zároveň poďakovala Severovićovej, že patrí medzi aktívnych návštevníkov ich knižnice a za početné knihy, ktoré venovala pazovskej knižnici.

Básnická zbierka Dom na Korfe je v poradí jej 20 publikovanou knihou, ktorá vyšla za podpory Obce Stará Pazova a predsedu Đorđa Radinovića. O knihe hovorila a úryvky okrem autorky čítala i Gordana Vujanovićová, profesorka srbského jazyka a literatúry v tamojšej Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića.







Diela M. Severovićovej sú zaradené i do viacerých antológií, prekladané sú do nemeckého, slovenského a rusínskeho jazyka a táto pazovská spisovateľka patrí medzi často odmeňovaných autorov. Určitý čas bola i riaditeľkou Strediska pre kultúru Stará Pazova a počas jej pôsobenia organizovala i v knižnici stretnutie so spisovateľmi zo Slovenska, zo Žiliny.