Jednotlivé stránky na spoločenských sieťach, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na anglický futbal, majú stále viac pozorovateľov či followerov.

Je to pochopiteľné, lebo anglický futbal dominuje. Možno diskutovať o tom, prečo sa najlepší futbal hrá práve na Ostrove, ale výsledky Angličanov v posledných rokoch aj na európskej scéne by mohli byť argumentom za. Manchester City je aktuálnym majstrom Európy, West Ham United vyhral v Konferenčnej lige a klubom z tejto krajiny sa dobre darí aj v tejto sezóne.

Vo štvrťfinále všetkých troch súťaží je päť tímov z Anglicka – Manchester City a Arsenal v Lige majstrov, West Ham a Liverpool v Lige Európy a Aston Villa v Konferenčnej lige. Na základe vydaní, formy a kvality by veru nebolo ani prekvapením, keby sme koncom mája a na začiatku júna mali víťazov všetkých troch súťaží práve z Anglicka.

O to ide, keď hovoríme o fenoméne anglického futbalu. Keď k tomu pridáme aj dimenziu tradície a vášne – futbal v Anglicku je fenomén a osobitná spoločenská kategória.

Championship – znovu dramatický finiš

Tento úvod slúži aj na to, aby sme sa venovali dianiam v najlepšej druhej lige sveta, Championshipu, ktorý sa postupne dostáva k samému koncu.

Za nami je nekompletné 38. kolo a už teraz je jasné, že v posledných ôsmich zápasoch boj o každú pozíciu bude príliš zaujímavý. Všetky tri kluby, ktoré v minulej sezóne vypadli z Premiér ligy, majú reálnu šancu ihneď sa aj vrátiť do elitnej triedy. V najlepšej pozícii je niekdajší majster Anglicka Leicester City, ktorý je v čele tabuľky, ale ich forma v poslednom čase drasticky klesla. Tým sa výrazne znížil aj ich náskok pred prenasledovateľmi a momentálne majú iba o bod viac ako druhý Ipswich Town.

V jednej časti sezóny Leicester absolútne dominoval a zdalo sa, že sezónu uzavrú so 120 bodmi na konte. Potom od polovice februára forma klesla a v tom období zohrali šesť zápasov – vyhrali v FA pohári, kým v lige z možných 15 získali iba štyri body. Využili to ostatní a teraz už Leicester nemá taký komfort a do konca sezóny musí vynaložiť maximálne úsilie, ak sa chce do Premiér ligy expresne vrátiť.

Spomenutý Ipwich Town je najpríjemnejším prekvapením Championshipu v tejto sezóne. Populárni Tractor Boys sa do druhej triedy v tejto sezóne práve vrátili z tretej triedy, v ktorej strávili štyri sezóny zaradom a hrajú veľmi dobre. Dlho sledovali tempo Leicesteru, potom začali spomaľovať a zdalo sa, že už na to nemajú. Predsa sa im znovu podarilo stabilizovať sa, takže sa vrátili na druhú pozíciu a znovu sa uchádzajú o priamu promóciu. V poslednom zápase deklasovali Sheffield Wednesday 6 : 0, čím sebavedomie v ich radoch dodatočne stúpne.

Potom nasleduje Leeds United s dvomi bodmi menej, ale aj s jedným menej zohraným zápasom, tiež Southampton, tretí minuloročný premierligový klub. Populárni Saints majú menej bodov, ale zohrali o dva zápasy menej, takže môžu sa v úplnosti vrátiť do pretekov.

Dva z týchto štyroch klubov si vybojujú priamy postup do PL v sezóne 2024/2025. Ostatné dva zostanú v play-off a pridajú sa ešte dva. Zdá sa, že WBA pevne drží piate miesto, kým o šiestu a zároveň poslednú pozíciu prinášajúcu play-off bude bojovať niekoľko klubov. Zatiaľ ju vlastní Norwich City, ale nie ďaleko sú Hull City, Coventry City, Preston North End, prípadne aj Middlesbrough a Cardif City.

Veľmi zaujímavo je aj na druhom konci tabuľky. Rotherham United už fakticky vypadol, ale je rozdiel medzi Millwallom na pozícii 16 a predposledným Sheffieldom len päť bodov. V hre je ešte 24 bodov a v posledných kolách budú na programe aj početné duely priamych konkurentov v boji o záchranu.

Diania v League One

Preto na záver len niekoľkými vetami spomenieme aj League One, čiže tretiu triedu, v ktorej hrá niekoľko klubov s bohatou aj premiér ligovou tradíciou. V čele tabuľky je Portsmouth. Klub z juhu Anglicka z PL vypadol v roku 2010, padol do krízy, vypadli až do štvrtej triedy, ale sa asi konečne vracajú najprv do Championshipu a cieľom určite znovu bude aj Premiér liga.

V dobrej pozícii je aj Derby County na druhom mieste a v League One hrajú aj o postup bojujú aj Bolton, Barnsley a ďalší.

Summa summarum – milovníci kvalitného futbalu by si nemali dovoliť ujsť finiš sezóny v Anglicku, lebo je toto obdobie každoročne špeciálne.