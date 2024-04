Dom zdravia v Kovačici spolu s Republikovým fondom zdravotného poistenia organizuje v nedeľu 7. apríla novú akciu preventivných vyšetrení.

Táto iniciatíva má za cieľ podporiť zdravie obyvateľov a včas odhaliť možné zdravotné riziká. Počas akcie budú realizované vyšetrenia hladiny cholesterolu, triglyceridov a cukru v krvi, ako aj EKG, meranie krvného tlaku a konzultácie s lekármi.

Laboratórium bude otvorené od 7.00 do 11.00, a lekári budú k dispozícii od 8.00 do 16.00 hodiny. Pred návštevou laboratória netreba raňajkovať a so sebou je potrebné vziať občiansky preukaz a zdravotnú kartu.

Alexandra Čížiková

Zdroj: Kovačica info