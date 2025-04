Voda v mestskom vodovode v Novom Sade je kvalitná a nepretržite vhodná na použitie. To garantuje Inštitút verejného zdravotníctva Vojvodiny ako najreferenčnejšia inštitúcia vo Vojvodine, v ktorej pracuje veľký počet odborníkov a vedcov, povedal primátor Nového Sadu Žarko Mićin.

Podľa jeho slov v jednej zo vzoriek odobratej 16. apríla bola zistená prítomnosť jednej inaktívnej nematódy.

„Inštitút veľmi jasne uviedol, že to nemá žiadny vplyv na zdravie ľudí. A v analýze z 20. apríla nebola žiadna. Národná poslankyňa Marinika Tepićová verejne prezentuje polopravdy a nepravdy, a to nie je fér voči verejnosti Nového Sadu. Bez ohľadu na politické rozdiely nie je v poriadku znepokojovať verejnosť nepravdami o bezpečnosti pitnej vody a témami, ktoré sú citlivé a znepokojujú verejnosť,” povedal primátor a zdôraznil, že sa voda kontroluje na 588 meracích miestach, ako aj to, že len čo sa zistí nejaká nepravidelnosť, tá studňa sa vyradí zo systému.