Ministerstvo hospodárstva dnes vyhlásilo verejnú výzvu na pridelenie grantov v rámci programu na podporu podnikania prostredníctvom rozvojových projektov v roku 2023.

Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali, ktorý z poverenia predsedníčky vlády prevzal právomoci ministra hospodárstva do zvolenia nového ministra, uviedol, že v programe je vyčlenených 900 miliónov dinárov a zvyšná suma investícií ekonomických subjektov bude financovaná z úverov z Fondu pre rozvoj.

Mali zdôraznil, že výzva sa vypisuje s cieľom podporiť investície podnikateľských subjektov do rozšírenia výroby a posilnenia konkurencieschopnosti, ako aj vyváženého regionálneho rozvoja s cieľom vytvárať nové pracovné miesta.

„Programami, ktoré vyhlasujeme, ukazujeme nielen našu silu, ale aj to, ako veľmi nám záleží a myslíme na nositeľov rozvoja našej ekonomiky, ktorými sú podnikatelia, mikro, malé a stredné podniky. Sú pilierom každej ekonomiky a ich napredovanie je prioritou každej ekonomiky,“ povedal minister Mali.

Program sa vzťahuje na podnikateľov, mikro, malé a stredné podnikateľské subjekty a družstvá, ktoré môžu dostať finančnú podporu až do výšky 20 percent grantov z hodnoty investície, čiže do 30 percent pre ekonomické subjekty patriace do tretej alebo štvrtej skupiny rozvoja, pričom zvyšná výška hodnoty projektu bude financovaná z výhodných úverov z Fondu pre rozvoj.

Výška grantov nemôže byť nižšia ako 75 000 dinárov pre podnikateľov alebo 250 000 dinárov pre právnické osoby, pričom rýchlo rastúce podnikateľské subjekty môžu žiadať o maximálnu výšku grantu 12 500 000 dinárov.

Finančné prostriedky sú určené na kúpu, výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu, investičnú údržbu výrobných, skladových alebo kancelárskych priestorov v rámci výrobného areálu, pričom kancelárske priestory si môžu zakúpiť aj podnikateľské subjekty zaoberajúce sa IT a vysokotechnologickými službami.

Všetky informácie sú dostupné na stránke ministerstva.