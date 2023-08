Srbská basketbalová reprezentácia úspešne uzavrela prvú fázu Majstrovstiev sveta v Japonsku, Indonézii a na Filipínach. Dosiahnuté sú tri dosť presvedčivé triumfy, dnes padol aj Južný Sudán výsledkom 115 : 83. S maximálnym výkonom Srbsko postupuje do druhého kola a čakáme na ďalšie stretnutia, najprv s Talianskom, ktoré skončilo na druhom mieste skupiny A, a potom aj s Dominikánskou republikou, ktorá obsadila prvé miesto.

Ale poďme radom. S výkonom našej selekcie zatiaľ môžeme a musíme byť spokojní, lebo sú dosiahnuté tri výhry, pravda, nad tímami, ktoré nie sú ani približne na našej úrovni. Vážiac si možnosti Číny, Portorika a Južného Sudánu, predsa sa nedá vyhnúť konštatácii, že sa pre našu selekciu turnaj v pokračovaní len začína.

Musíme byť obozretní, nedovoliť si priveľkú eufóriu, ako to bolo napríklad na predchádzajúcom šampionáte Európy, ale aj na majstrovstvách sveta v Číne.

Naša selekcia prvé kolo uzavrela s presvedčivým košovým rozdielom, máme takmer +100, ale ešte raz – musíme byť obozretní. Nasledujú zápasy v druhom kole a veľmi je dôležité dosiahnuť pozitívne výsledky, lebo na ten spôsob sa zabezpečí aj priaznivejšia cesta vo štvrťfinále.

Inak v druhom kole Srbsko a Dominikánska republika budú mať 1 – 0, Taliansko a ďalšia selekcia, ktorá postúpi z našej skupiny, zostanú na 0 – 1. Ešte nie je isté ktorý tím postúpi, lebo stále šancu má aj Čína, bez ohľadu na dve vstupné prehry proti našej selekcii a Južnému Sudánu. Pravda, táto reprezentácia na postup potrebuje presvedčivý triumf proti Portoriku, čo je málo pravdepodobné, ale počkajme do konca dňa, keď už všetko bude známe.

Najdôležitejšie je to, že sú nám známi rivali, a tým sa aj mužstvo môže adekvátne pripraviť. Taliani nečakane prehrali proti Dominikánskej republike, a tak s nimi zohráme už v piatok, kým v nedeľu rivalom bude karibská krajina.

Kvalitu máme, je to jasné a evidentné. S Talianskom máme zlú tradíciu, v poslednom čase pre nich nemáme riešenie a neustále prehrávame, kým nesmieme podceniť ani Dominikánsku republiku, ktorá v kvalifikácii najprv eliminovala Argentínu v priamom boji o postup a teraz dokázali, že vedia hrať aj proti silným európskym tímom.

Boje o štvrťfinále a pozície

Pre Srbsko je veľmi dôležité, aby si vybojovalo triumf proti Taliansku, lebo v tom prípade už bude zabezpečený postup do štvrťfinále, čím hráči budú zbavení nátlaku v poslednom kole.

Okrem toho v našej časti kostry sú aj Američania, takže by bolo výborne vyhnúť sa im vo štvrťfinále. Máme kvalitu, ale sa zdá, že Američania s akýmkoľvek tímom na majstrovstvá pricestujú – sú favoritom na triumf. Potvrdili to aj v doterajších zápasoch, dosiahli tri presvedčivé výhry.

Predsa v záverečnej fáze majstrovstiev musíme počítať aj s Kanadou, ktorá dosiaľ zohrala fantasticky. V silnej skupine s Francúzskom a Lotyšskom absolútne deklasovali obe selekcie, kým stretnutie s Libanonom pre nich bolo len ľahší tréning.

Tým sa zoznam favoritov nekončí – výborne zatiaľ zohrali aj Slovinci s Lukom Dončićom, ale aj Nemci, ktorí v skupine dosiahli tri víťazstvá, dokonca aj nad silnou Austráliou.

Do druhého kola postúpili tímy, od ktorých sa to aj viac-menej očakávalo.

Dôležité je, že na túto fázu čakáme v dobrej atmosfére, ale ďaleko od toho, že hra nemôže byť na vyššej úrovni. Zvlášť znepokojil zápas s Portorikom, keď sme mali aj +30 a dovolili sme súperovi prakticky sa v úplnosti vrátiť, lebo sa im podarilo priblížiť sa na -12. Áno, aj to je pekný náskok, ale len trochu kvalitnejšia reprezentácia by to využila a potrestala nás.

Práve takéto scenáre sme mali s Talianmi – nedávno v Grécku na Acropolis Cup a veru aj vlani na šampionáte Európy, keď sme mali veľký náskok, ale sme potom nepochopiteľne padli, čo Taliani využili a poslali nás domov.

Dúfajme, že sme sa na vlastných chybách čosi naučili, ale ako odborníci tvrdia – tentoraz by dobrým výkonom bolo aj štvrťfinále. Ibaže, ambícia a apetít každým dňom stúpajú…