Pred víkendom možno zmapovať aktuálne diania na európskej futbalovej scéne, keďže aj týždeň, ktorý sa pomaly končí, poznačilo množstvo zápasov v kvalifikácii na všetky tri klubové súťaže pod hlavičkou UEFA.

Odštartoval aj náš šampión Crvena zvezda. Belehradčania dosiahli triumf nad gibraltárskym celkom Lincoln Red Imps výsledkom 1 : 0 za chotárom, a tak v odvetnom stretnutí majú náskok. Samozrejme, proti celku z krajiny, ktorá je jednou z najslabších európskych reprezentácií, sa očakával presvedčivejší triumf, no ale aj minimálny je akceptovateľný v tejto fáze sezóny.

Znepokojuje však hra, ktorá bola na slabej úrovni a hráči pôsobili nepripravene a absolútne bez sily a kondície.

V odvetnom stretnutí by však nemalo a nesmelo byť ťažkostí a očakáva sa, že Crvena zvezda zdolá prvú prekážku na ceste do ligovej fázy Champions League. V druhom kole už rival bude oveľa silnejší a kvalitnejší – najpravdepodobnejšie to bude poľský šampión Lech Poznań, ktorý doma deklasoval islandský celok Breiðablik vysoko 7 : 1, takže by revanš stretnutie malo byť formalitou.

Odvetné duely druhého kvalifikačného kola sú na programe 29. a 30. júla, po ktorých nasleduje tretie kolo. Zápasy tej fázy sú na programe do polovice augusta, zatiaľ čo play-off, ktorá ponúkne posledných siedmych účastníkov ligovej fázy, naplánovaná je na druhú polovicu augusta.

V rámci druhého kvalifikačného kola sme sa zamerali najmä na zápasy, ktoré nás najviac zaujímajú. Z ostatných zaujímavo bolo v Bratislave, kde Slovan výsledkom 4 : 0 porazil Zrinjski Mostar a Red Bull Salzburg príliš ľahko za chotárom zdolal nórskeho predstaviteľa Brann až 4 : 1.

Chorvátsky šampión Rijeka doma zohral 0 : 0 s bulharským Ludogoretsom, takže je situácia ešte celkom otvorená.

Európska a Konferenčná liga – tri kluby zo Srbska

Keď ide o Európsku a Konferenčnú ligu, tiež sme sa dostali po druhé kvalifikačné kolo. V EL už predstaviteľa nemáme, lebo Partizan v prvom kole vypadol proti celku AEK Larnaca z Cypru po strieľaní penált.

Belehradčania sa však veľmi dobre prezentovali v druhom kvalifikačnom kole KL, do ktorej po vypadnutí z EL boli presunutí. Partizan totiž za chotárom výsledkom 2 : 0 zdolal ukrajinskú Oleksandriyu a pred odvetným zápasom na domácej pôde má pekný náskok. Zvlášť je potešujúce to, že Partizan nastúpil vo veľmi mladom zložení a napriek tomu predviedol presvedčivý výkon.

Radnički 1923 Kragujevac doma, hoci bol lepším súperom, zohral len 0 : 0 s KÍ Klaksvíkom z Faerských ostrovov. Predstaviteľ Srbska bol lepší, ale sa hostia disciplinovane bránili a odolávali útokom domácich. Radnički mal niekoľko príležitostí, ale ani jednu by sme ohodnotiť nemohli ako stopercentnú.

Novi Pazar doma prehral proti poľskému celku Jagiellonia Białystok výsledkom 1 : 2, takže v revanš stretnutí v Poľsku nebude mať ľahkú úlohu.

Jagiellonia tak znovu dobre pochodila proti klubu zo Srbska, keďže v minulej sezóne v play-off kole Konferenčnej ligy porazila celok TSC Báčska Topola úhrnným výsledkom 6 : 2. Inak, Jagiellonia bola celkom, ktorý bol jedným z najťažších rivalov v prvom kvalifikačnom kole. Poľský celok v sezóne za nami totiž práve v KL dobre hral a eliminovaný bol vo štvrťfinále proti španielskemu Betisu, ktorý neskoršie hral vo finále tejto súťaže s anglickou Chelsea.

Vzhľadom na aktuálne výsledky sú vyhliadky našich klubov zmiešané. K postupu majú najbližšie Crvena zvezda a Partizan, Radnički 1923 bude aj na Faerských ostrovoch favoritom, zatiaľ čo je pred Novým Pazarom, aspoň sa tak zdá, neprekonateľná prekážka už na štarte.