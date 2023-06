Americká stonerrocková skupina Queens of the Stone Age vydala svoj ôsmy album In Times New Roman… Album vyšiel po šesťročnej prestávke, ktorá nasledovala po ich predchádzajúcom vydaní Villains.

Frontman Josh Homme v rozhovore pre magazín NME ohľadom dlhej prestávky a životných okolností, ktoré vplývali na nahrávanie tohto albumu, povedal: ,,Keď sa stretnete s mimoriadnymi udalosťami vo svojom živote, v tej chvíli nehovoríte sám sebe: Teraz musím nahrať nový album. V tej chvíli vôbec neuvažujete o takých veciach. Ak ti premoká strecha, nehovoríš sám sebe: O tomto bude náš nový album! Najprv sa musíš postarať, aby ťa nezaplavila voda. Ubehlo asi dva a pol roka odvtedy, čo sme nahrali tieto skladby, ale potom tie skladby zostali čakať, aby sme ich dokončili. Spev som začal nahrávať až vlani v novembri. Dovtedy som jednoducho nebol na to pripravený. Najprv musíte počkať, aby prešla záplava.“

Album In Times New Roman… nadišiel na prevažne pozitívne ohlasy a väčšina recenzentov konštatuje, že Queens of the Stone Age sa vrátili k drsnejšiemu zvuku, ktorý chýbal na niekoľkých predchádzajúcich vydaniach.

Album vyšiel vo vydavateľstve Matador Records a predchádzali mu tri singles: Emotion Sickness, Carnavoyeur a Paper Machete.