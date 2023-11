Rokovania medzi Belehradom a Prištinou budú pokračovať zajtra v Bruseli. Vyhlásil to včera riaditeľ Úradu pre Kosovo a Metóchiu Petar Petković po stretnutí prezidenta Aleksandra Vučića s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom.

„Prijali sme pozvanie pána Lajčáka, aby sme sa stretli v Bruseli, kde budú pokračovať rokovania medzi Belehradom a Prištinou. Naša strana je veľmi pripravená a ide so špeciálnym tímom odborníkov, kde budeme diskutovať o znení štatútu Spoločnosti srbských obcí, čo je prvým konkrétnym krokom k vytvoreniu Spoločnosti srbských obcí,“ povedal Petković.

Dodal, že rozhovory o štatúte by mali priniesť odpovede na to, ako vyriešiť množstvo dôležitých otázok súvisiacich so spoločnosťou obcí a predovšetkým, ako budú riešené výkonné právomoci, ktoré má Spoločnosť srbských obcí v súlade s dohodami podpísanými v roku 2013 a 2015.

„To sa vzťahuje aj na zdravotníctvo, školstvo, územné plánovanie a všetky ostatné dôležité otázky. Belehrad má plné právo financovať všetky tieto inštitúcie prostredníctvom Spoločnosti srbských obcí,“ uzavrel Petković.