Pravidelne v prvú sobotu vo februári už dlhý rad rokov Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku organizuje Rybací bál. Je to už skutočne dlhá tradícia, lebo tohto roku bude usporiadaný už po šesťdesiatyprvýkrát (a pritom zo známych bezpečnostných dôvodov počas dvoch rokov poznačených covidom nebol organizovaný).

Tak 61. Rybací bál bude v sobotu 3. februára 2024 od 20. hodiny v miestnostiach SKOS v Erdevíku. O dobrú náladu a tanec sa postará Domino bend a organizátori sa postarali o bohatý jedálny lístok: v ponuke budú okrem rybacích špecialít (rybací paprikáš, pražený a údený kapor) a zemiakového šalátu, ktorý sa s rybou podáva, i koláče. A tu je i aperitív a káva.

Stále je tu v ponuke i bohatá ponuka nápojov, bohatá tombola, ale tak ako v uplynulých rokoch lákadlom je príslovečná veselá nálada. Vďaka nej do Erdevíka na Rybací bál s radosťou prichádzajú i záujemcovia z okolitých prostredí. Aj preto si treba lístky čím skôr zabezpečiť a organizátori prostredníctvom plagátov oznamujú, že to treba urobiť do 1. februára.