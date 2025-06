Združenie športových rybárov 22. júna usporiada v Kulpíne v areáli rybárskej chatky gastronomickú súťaž. Bude sa variť kotlíkový rybací paprikáš.

Každý súťažný tím dostane od organizátorov súťaže 3 kg očistenej ryby, stôl pre potreby prípravy, chlieb, príbory na jedlo.

Variť možno na plyn alebo drevo, čo si zabezpečujú účastníci.

Začiatok súťaže bude od 10. hodiny a skončí sa o 14. hodine. Pre najúspešnejšie tri tímy organizátori zabezpečili odmeny.

Registračný poplatok za účasť možno zaplatiť v rybárskej chatke združenia rybárov Kulpína: piatok od 20. do 22. hodiny alebo v nedeľu od 10. do 13. hodiny, najneskoršie do nedele 15. júna. Počet súťažných tímov je obmedzený.

Okrem paprikášov v ponuke bude aj smažená ryba.

Na pobavenie návštevníkov podujatia bude hrať skupina Domino bend.