Členovia Šachového klubu Kovačica v poslednom kole oficiálnej časti majstrovstiev Vojvodinskej ligy (skupina Banát – juh) dňa 29. septembra zaznamenali výhru v stretnutí so ŠK Jabuka (s výsledkom 3,5 : 2,5). Dostali sa tak do play-off a majú šancu na eventuálny postup do vyššej ligy.