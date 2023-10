Na starej evanjelickej fare v Starej Pazove sa pravidelne dvakrát ročne, na jar a v jeseni, organizuje humanitárny Second hand bazár, ktorého organizátorkami sú členky Oltárneho krúžku žien Tabita pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove.

Dva týždne pred začiatkom bazára bola vyhlásená zbierka vecí. Občania mohli na faru prinášať svoj odev, obuv, tašky, hračky, textil do domácnosti a pod., čisté, v dobrom stave, ale pre niekoho už nepotrebné. Tieto veci sa predávali v rámci bazára za symbolické ceny – 100, 150 či 200 dinárov, teda sú prístupné pre všetkých a za tisíc dinárov sa tam dal vyskladať aj celý outfit.

Dvere bazára mali byť pôvodne otvorené od 2. do 6. októbra, ale pre veľký záujem občanov a kvôli množstvu šiat, ktoré ľudia nosili aj počas samotného trvania predaja, organizátorky akciu predĺžili až do 11. októbra. Pri predaji sa pravidelne striedali členky Tabity a tentoraz ich bolo zo 12. Práce mali veľa, pretože šatstvo bolo potrebné stále triediť a úhľadne skladať. Pre všetky tieto členky je dôležité, že sa výťažok z predaja využije na humanitárne účely, preto nemajú problém vyhradiť zo svojho voľného času niekoľko hodín takejto výpomoci.

Návštevníci si mohli zvoliť zo širokej ponuky dámskych, pánskych a detských odevov – boli tu nohavice, sukne, blúzky, košele, svetre, tričká, mikiny, šaty, zástery, kabáty, saká, tašky, opasky, klobúky, šatky, časti ľudového kroja, ale aj záclony, posteľné obliečky, dokonca aj metre zaujímavých látok, a v ponuke bola aj obuv.

Ako nám povedala iniciátorka a koordinátorka bazára Anna Malková, s účasťou a návštevnosťou boli spokojné a pri ďalšom stretnutí spolu v Tabite rozhodnú, ako financie získané z predaja využijú. Už teraz vedia, že časť peňazí poskytnú jednej cirkevníčke na liečbu. Šatstvo, ktoré po predaji zostalo na fare (donesené iba pre terajší bazár), bude zaslané do Červeného kríža Stará Pazova a do belehradského do útulku pre bezdomovcov, známejšieho ako Svratište.