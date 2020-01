Selenčania v 250– ročnej Starej Pazove

V roku 2020 si Stará Pazova a jej občania pripomínajú uctyhodné jubileum – 250. rokov príchodu Slovákov na tieto priestory. Prvý z radu naplánovaných programov sa uskutočnil včera večer v tamojšej divadelnej sále. Hudobno spevácke pásno Festivalové spomienky do oslavnej Pazovy priniesli Selenčania a to nie náhodou, lebo sa prví občania nasťahovoli práve do tejto osady, skadiaľ ich cesta potom prividla do Starej Pazovy. Medzi Selenčanmi a Pazovčanmi sú tradične dobré kontakty a je dosť vzájomných aktivít. A práve vďaka i dlhoročnej spolupráci medzi dvomi miestnými matičnými odbormi sa realizoval i tento nadovšetko úspešný večierok.

Program sa začal zvučkou festivalu slovenskej hudobnej tvorby Zlatý klúč a niesol sa v znamení dvoch jubileii – 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy a 50 výročia založenia Festivalu slovenskej hudobnej tvorby Zlatý klúč, ktorý sa stal výnimočným hudobným a kultúrnym podujatím celého slovenského národného spoločenstva. Medzi hosťami na programe bol i Ján Brtka, predseda MSS.

Uvítací príhovor mala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, ktorá je zároveň i predsedníčkou SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. V mene Selenčanov gratulácie do oslavnej Starej Pazovy priniesol Ján Šimoni, organizátor tohto podujatia.

Na programe si obecenstvo vypočulo 20 lyrických skladieb predvedených na verejných koncertoch uvedeného festivalu, z ktorých mnohé boli ocenené. Festival slovenskej hudobnej tvorby vznikol v Selenčí v roku 1970 z iniciatívy selenčského rokáka Jána Nosála, známeho hudobného dejateľa, skladateľa a upravovateľa. Toto hudobné podujatie vzniklo pod názvom Festival novokomponovaných slovenských ľudových piesní. Prvý koncert odznel 18 októbra 1970 a piesne interpretovali vtedy už známi renomovaní speváci podobne ako to bolo i včera večer na koncerte v Starej Pazove keď vystúpili a skladby predviedli Tatiana Jašková, Ondrej Pavčok, Magdaléna Kaňová, Miroslav Hemela, Anna Berediová, Marián Častvan, Anna Zorňanová, Juraj Kubečka, Valentín Michal Grňa, Mária Turanská

Od roku 1974 sa festival organizoval pod názvom Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu a neskoršie pod názvom Zlatý klúč. Ján Šimoni bol zapojený do organizácie festivalu od samých začiatkov a do roku 2005. Mal na starosti výber spevákov a piesní i pre tento včerajší program. Orchester mal na starosti predník Valentín Michal Grňa.

Bol to jeden príjmený strávený večer pri nadovšetko kvalitnom umeleckom programe so všetkými jeho zvukovými a svetelnými zložkami. Obecenstvo dlane nešetrilo a skvelé výkony spevákov odmenilo potleskami. Na začiatku oslavného roka bol to krásny úvod do pripomínania 250 ročnice príchodu Slovákov do Starej Pazovy.