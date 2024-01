Už v nedeľu vyvrcholí prvý Grand Slam tenisový turnaj sezóny – Australian Open v Melbourne. Po štvrtku budú známe mená finalistiek v rámci ženskej dvojhry. V semifinále sa totiž stretnú štvrtá nasadená Coco Gauff z USA a druhá favoritka pred začiatkom podujatia Aryna Sabalenka z Bieloruska, zároveň aj obhajkyňa titulu z minulej sezóny.

V druhom semifinále zohrajú Zheng Qinwen z Číny (pätnásta favoritka) a Ukrajinka Dayana Yastremska, ktorá je najpríjemnejším prekvapením na turnaji a tenistka, ktorá sa po semifinále prebojovala z kvalifikácie. Inak Yastremska je momentálne 92. tenistkou sveta a dosiaľ jej najväčším úspechom na turnajoch veľkej štvorky bolo štvrté kolo na Wimbledone v roku 2019. Krátko po tom výkone dosiahla ukrajinská hráčka aj najlepšiu pozíciu na WTA rebríčku v kariére, keďže v januári 2020 bola na 21. pozícii.

V roku 2021 sa ruský tenista Aslan Karatsev stal prvým mužom v dejinách tzv. Open éry, ktorému sa z kvalifikácie podarilo dostať až do semifinále Australian Open. Vtedy Karatsev však neuspel proti Novakovi Đokovićovi, neskoršiemu víťazovi spomenutého vydania.

Akokoľvek, už teraz ukrajinská hráčka dosiahla veľký úspech a na ceste do semifinále porazila siedmu nasadenú Češku Markétu Vondroušovú už v prvom kole, neskoršie zdolala aj Viktóriu Azarenku a ďalšie tenistky, takže hrá v dobrej forme. Jej eventuálny triumf a titul by boli absolútnym prekvapením tohtoročného vydania Australian Open.

Nole bojuje o 25. Grand Slam titul

Z druhej strany v rámci mužskej dvojhry sú semifinálové zápasy na programe v noci na piatok podľa stredoeurópskeho času.

Na rozdiel od dámskej dvojhry, v mužskej konkurencii tentoraz do semifinále postúpili tí najlepší. Na papieri a pred turnajom boli aj lepšie nasadení, ale treba spomenúť, že v semifinále zohrajú prvý, tretí, štvrtý a šiesty favorit, takže je konkurencia v samom finiši veľmi silná.

Prvý favorit a prvý nasadený je Novak Đoković, ktorý bojuje o rekordný jedenásty titul v Austrálii a o svoj 25. titul na Grand Slam podujatiach. Tým by sa vyrovnal s Margaret Courtovou, ktorá je rekordérkou s jedenástimi titulmi v Austrálii, ale by sa osamostatnil na prvom mieste s úhrnným počtom titulov na najväčších turnajoch sveta. Jeho prípadný úspech vo finále by mu zabezpečil aj ďalej stopercentný výkon v boji o titul v Melbourne, lebo v predchádzajúcich sezónach Nole zohral desať finále AO a nikdy neprehral.

Jeho rivalom v semifinále je Talian Jannik Sinner. Dosiaľ sa stretli šesťkrát a Nole má lepší výkon, dosiahol zatiaľ štyri triumfy. Na konci minulého roka dvaja tenisti zohrali dva zápasy za krátke obdobie.

Najprv Nole triumfoval vo finále záverečného turnaja roka v Turíne, ale sa mu Sinner vypomstil o niekoľko dní v semifinále Davis Cup v Španielsku. Konkrétne, vtedy Nole a Sinner zohrali tri zápasy za desať dní – Sinner vyhral aj na otvorení záverečného turnaja.

Pred nami je zaujímavý duel, ale je potešujúce, že Novakova forma stúpala v každom kole a dojem je, že lepšie zohral v neskorších kolách ako v úvodných.

V druhom semifinále vystúpia Daniil Medvedev a Alexander Zverev. Práve Zverev určite bude veľmi motivovaný, keďže vo štvrťfinále porazil Carlosa Alcaraza a ako keby sa vracal do formy, v akej hral pred niekoľkými rokmi, keď bol aj druhým tenistom sveta.

Zo semifinalistov sa okrem Novaka titulom víťaza GS môže pochváliť len Daniil Medvedev, ktorý vyhral v roku 2021 na US Open. Sinner a Zverev zatiaľ nemajú ani jeden titul z turnajov Veľkej štvorky.