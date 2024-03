Zoznam účastníkov 17. Majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré počas júna a júla zorganizuje Nemecko, je kompletizovaný. V utorok na programe boli finálové zápasy play-off všetkých troch divízií Ligy národov.

Do play-off sa kvalifikovali víťazi či najlepšie umiestnené selekcie z minulého vydania Ligy národov a ktorým sa na majstrovstvá nepodarilo dostať prostredníctvom regulárnej kvalifikácie. Poslednými tromi účastníkmi sa tak stali Poľsko, Ukrajina a Gruzínsko.

Zo spomenutej trojice to prvým vyšlo Gruzíncom, keďže sa pre časový rozdiel ich finálový zápas s Gréckom začal trochu skôr. Gruzínsko v semifinále, rovnako ako aj vo finále bolo hostiteľom a využilo príležitosť. Tak si krajina z Kaukazu na šampionáte Európy zahrá prvýkrát v dejinách. V semifinále prekonali Luxembursko výsledkom 2 : 0, kým proti favorizovanému Grécku aj po predĺžení bolo 0 : 0. Zápas nebol ktovieako zaujímavý, len občas sa pred bránou súperov vyskytla aká-taká príležitosť.

Pri lotérii penált sa Gruzínsko ihneď na začiatku ujalo vedenia, keďže ich brankár zastavil grécku strelu. V tretej sérii však prestrelili aj Gruzínci, Gréci vyrovnali, ale vo štvrtej znovu nedali, takže v poslednej trafil Kvekveskiri a Gruzínsku priniesol historicky prvý postup na veľkú súťaž. Gruzínsko na majstrovstvách pravdepodobne bude najväčším outsiderom, ale im to nebude prekážať.

Ich postup je občerstvením, podobným ako vystúpenie Severného Macedónska na minulom šampionáte. Prostredníctvom regulárnej kvalifikácie by sa im sotvaže podarilo dostať sa na šampionát sveta či Európy, ale vymoženosť, ktorú ponúka Liga národov, pekne využili. V kvalifikácii na veľké podujatia Gruzínci nedosahovali výraznejšie výsledky, ale veru vedeli neraz pošmyknúť favoritov a priamo vplývať na konečný poradovník. Z druhej strany niekdajší senzačný majster Európy z roku 2004 – Grécko si znovu nechá ujsť veľký turnaj. Naposledy vystúpili v Brazílii na Mundiale v roku 2014.

Pridali sa aj Ukrajina a Poľsko

V rámci silnejšej skupiny, čiže v rámci tzv. Path B, ako to pomenovala UEFA, si postup na šampionát Európy vybojovala Ukrajina. Ukrajinci v dvoch zápasoch zvrátili výsledok. Najprv v semifinále proti Bosne a Hercegovine za chotárom v posledných minútach dali dva góly a vyhrali 2 : 1 a rovnakým výsledkom vo finále prekonali Island.

Tentoraz boli Ukrajinci hostiteľmi, ale v Poľsku. Island mal náskok, ale je evidentné, že táto reprezentácia je ďaleko od úrovne, na akej boli pred desaťročím, keď hrali na MS 2014 a ME 2016. Ukrajine sa podarilo zvrátiť výsledok a postúpiť na majstrovstvá. Bude to ich štvrtá účasť zaradom, ale je zaujímavo, že Ukrajina na Mundiale hrala iba raz, v roku 2006, keď postúpili až do štvrťfinále.

A ako posledné sa medzi účastníkov Majstrovstiev Európy 2024 zapísalo Poľsko. Okrem stretnutia Gruzínsko – Grécko aj o víťazovi finále Wales – Poľsko rozhodovali penalty. V rámci Path A v Cardiffe sa zápas skončil 0 : 0 aj po predĺžení, podobne ako v Tbilisi. Dokonca bol aj scenár podobný, keďže zápas nebol ktovieako zaujímavý, ibaže pri konci prvého polčasu Wales dal gól, ale ten neuznali pre ofsajd.

Pri penaltách bola rozhodujúca práve posledná. Poliaci viedli 5 : 4 a v poslednej sérii nedal Daniel James, presnejšie poľský brankár Wojciech Szczęsny zastavil jeho strelu a kompletizoval zoznam účastníkov 17. šampionátu Európy.

Tak sa Gruzínsko pridalo do skupiny F, kde zohrá s Tureckom, Českom a Portugalskom. Ukrajina sa dostala do skupiny E s Rumunskom, Slovenskom a Belgickom, kým si Poliaci sily zmerajú v skupine D s Holandskom, Rakúskom a Francúzskom.

Spomenuté Gruzínsko je jediným debutantom. Po 24 rokoch sa na šampionát Európy vracajú Slovinsko a Srbsko (nástupca Juhoslávie) a znovu zohrajú v rovnakej skupine. Okrem týchto tímov v porovnaní s vydaním 2020 pribudli ešte len Albánsko a Rumunsko.

Šampionát v Mníchove 14. júna o 21. hodine otvoria hostiteľ Nemecko a Škótsko.

Naša reprezentácia majstrovstvá otvorí v nedeľu 16. júna a prvým súperom je Anglicko.