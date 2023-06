Ku koncu svojho stredoškolského vzdelávania úspešne dospela ďalšia generácia petrovských maturantov na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. Dnes naposledy prišli do školy, aby si prevzali diplomy, a potom už naposledy aj opustili školské brány a rozlúčili sa so školou, v ktorej strávili posledné štyri roky. Potom sem väčšina z nich bude chodievať príležitostne, keď budú usporadúvať stretnutie generácie.

Na presné poludnie v Slávnostnej sieni naposledy pre nich zaznela hymna školákov Gaudeamus Igitur. Predtým ako im odovzdali diplomy a darčeky a odmeny za získaný prospech vo vyučovaní alebo na maturitnej skúške, či na školských súťaženiach, v škole ich privítala úradujúca riaditeľka Vieroslava Struhárová slovami:

„Milí naši maturanti, nastala i tá chvíľa, ktorú ste tak tvrdo očakávali. Dnes dostávate diplomy o ukončení gymnaziálneho vzdelania do rúk. Pred vami sa teraz otvára široká škála možností a je na vás, ktorú si cestu vyberiete, pokračovať v štúdiu, zamestnať sa, založiť si rodinu… Nech sa akokoľvek rozhodnete, dôležité je aby to bola vaša voľba a aby ste boli šťastní a spokojní s tým. Chcela by som ešte len zdôrazniť, že ma teší, že sme boli súčasťou vášho dospievania, biologicky povedané vašej

metamorfózy z dieťaťa do dospelého človeka a chcem veriť, že si nás budete pamätať podľa pekného, ako aj my vás. Nakoniec by som vám chcela všetkým srdečne zablahoželať k ukončeniu gymnázia a popriať vám do budúcna veľa pevného zdravia, síl, múdrosti.“

Tohtoročná generácia maturantov gymnázia ukončila svoje vzdelávanie, teda štvrtý ročník so strednou známkou 4,21 a maturitu s prospechom 4,26, teda dosiahla veľmi dobrý prospech.

„Dostala sa mi česť, aby som vyhlásila tohtoročných nositeľov Vukovho diplomu a žiaka generácie. Tohto roku nositeľmi Vukovho diplomu sú: Jana Opavská, Anna Hrubíková a Ema Pudelková, ktorá je zároveň i nositeľkou titulu žiaka generácie.

Triedne profesorky Mariena Diňová a Dragana Polovinová svojim triedam – slovenskej a srbskej – všeobecného vzdelávacieho odboru potom odovzdali každému z maturantov diplomy. Aby tento ceremoniál bol ešte slávnostnejší, maturantom spoločne zahrali hudobné čísla Zoran Mitić na gitare a Lucia Stajićová na husliach.

Potom triedne profesorky svoje triedy pozvali do učební, kde si maturanti vybavili všetky formality okolo preberania úradných dokladov.