Do padinskej dedinskej kroniky sa iste dostane nezvyčajná svadobná hostina zo soboty 26. augusta 2023. Ako zdôraznil starejší, bola to internacionálna, interkonfesionálna a interkontinentálna svadba. Po občianskom sobáši svadobná hostina sa konala na počesť mladomanželov Maryam Abdinoor Poliakovej a Adriána Poliaka.

Títo dvaja mladí ľudia sa zoznámili počas spoločných štúdií na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, pritom Maryam pochádza z Kenskej republiky a Adrián zo Srbska, z Padiny. Zvláštnosťou spomenutej sobotňajšej hostiny boli desiatky hostí zo zahraničia. Boli to spoloční známi a kamaráti mladomanželov, ktorí do Padiny pricestovali zo Slovenska, kde študujú, resp. už žijú a pracujú, tiež z iných štátov, ale aj príbuzní mladuchy, ktorí cestu do Padiny merali priamo z Afriky. Boli tu svadobníci z Kene, Etiópie, Ugandy, Nigérie, Gany, zo Somálie, tiež z Kazachstanu, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, z viacerých regiónov Slovenska, samozrejme, i z viacerých prostredí v Srbsku.

Atrakciou tohto podujatia bola tá časť, keď sa hostia zo zahraničia (aj mladomanželia) obliekli do afrických krojov (bol tu aj ľudový odev zo Saudskej Arábie) a predniesli niekoľko ľudových tancov. Vzápätí sa podľa vlastných prianí prezliekli do padinského kroja a zabávali sa pri hudbe na slovenskú nôtu. Pre túto príležitosť svadobní rodičia z Padiny zabezpečili vyše 30 slovenských krojov: ženských, mužských a pre deti. Vyšla im v ústrety Zuzana Kotvášová, zberateľka ľudových padinských krojov, ktorá svadobníkov aj obliekala a v obliekaní jej pomáhala aj Zuzana Taľčíková. Podľa tradície do krojov sa vo večerných hodinách prezliekli aj mnohí svadobníci z domáceho prostredia. Slová starejšieho, ktorý viedol svadobnú hostinu, zneli aj po srbsky a po anglicky.

Nechýbali ani tradičné svadobné obyčaje z našich končín: tanec s mladou nevestou, pred delením balíčkov spoločný tanec všetkých detí s mladuchou, slávnostné krájanie svadobnej torty.

Bez ohľadu na farbu pleti všetci svadobníci sa krásne zabávali a z tohto veselého podujatia si odniesli len pekné dojmy. Vzniklo tu aj mnoho fotografií a starejší Michal Kukučka poprosil i o spoločnú fotografiu všetkých svadobníkov v ľudovom kroji pre padinskú kroniku.