Tradičné Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže sa usporiadalo včera v KC Kysáč. Podujatia sa zúčastnilo okolo dvadsať študentov a budúcich študentov, ktorí mali možnosť byť časťou vizážovo- fotografickej dielni Pavla Surového.

Slovenské národné slávnosti sa už tradične začínajú práve mladosťou, symbolom prosperity a nádeje, ale aj istoty, že práve študenti a mládež budú hybnou silou v zachovávaní a zveľaďovaní všetkých hodnôt Slovákov žijúcich na našich priestoroch.

I keď toto podujatie vzniklo a tradične sídlilo v Báčskej Palanke po 23-krát, budúci mladí intelektuáli v Srbsku a na Slovensku sa stretli v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč v rámci osláv 250 rokov príchodu Slovákov do tejto dediny.

Dielňa odštartovala o 16.00 hodine, kde módny fotograf Pavel Surový mal prednášku zameranú na psychologické motivovanie mládeže: ako sa stať popredný v povolaní, ktorým sa zaoberáte a na čo by ste mali zamerať svoje myšlienky, aby ste z každého pádu vytiahli to najlepšie ponaučenie. Po pútavej prednáške sa účastníci premiestnili do zákulisia sály, kde ich dočkala Maja Pucovská, mejkap umelkyňa, ktorá líčila účastníčky v minimalistickom štýle, po čom malo nasledovať fotenie portrétov, ktoré sa, žiaľ, nestihlo.

Sviatočný program bol v znamení študentov, ktorí už získali diplom a ktorí mali možnosť pri prihláške na stretnutie zaslať i diplomovú prácu a potvrdenie o skončení vysokoškolského vzdelania v školskom roku 2022/2023.

Poďakovania udeľovali predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky Boris Konček, a to iba dvom študentom: Margarite Benkovej a Jurajovi Súdimu. Po udeľovaní cien vystúpili kovačickí folkloristi súboru V šírom poli hruška s dvomi choreografiami. Zábava následne pokračovala v notách skupiny Maks.

Budovanie mostov a moderných tradícií prostredníctvom stretnutí mládeže sa ukázalo byť cenným spôsobom, ako prepojiť prítomnosť s budúcnosťou a vytvárať silnú a súdržnú komunitu mladých Slovákov. Tieto mladé generácie sú kľúčom k zachovaniu a rozvoju slovenskej kultúry a tradícií pre budúcnosť.

Andrea Miháľová