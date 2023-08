„Pre výtvarných umelcov je azda najosožnejšie, keď spoločne maľujú a vôbec tvoria. Platí to predovšetkým pre nadšencov. Vtedy majú možnosť bližšie sa navzájom spoznať a poradiť sa, ako čo najlepšie zvládnuť určité problémy, na ktoré narážajú a tie sa môžu týkať nielen kompozície, perspektívy, ale aj rôznych techník maľby,“ takto sme písali v úvode vlaňajšieho výtvarného tábora petrovských výtvarných umelcov, keď sa stretli z príležitosti Slovenských národných slávností.

Tohto roku k tomu prikladáme, že nielen stretanie dospelých nadšencov, ale aj prenášanie vedomostí a skúseností na dorast, na deti, ktoré majú blízko výtvarnému prejavu. Práve tento druh svojrázneho školenia mladých začínajúcich budúcich umelcov v Združení petrovských výtvarných umelcov naplno využívajú.

Okrem kolektívnej výstavy svojich členov pomenovanej Čaro štetca 12, ktorú otvorili týždeň pred ústredným víkendom Slávností, tunajší umelci zorganizovali v sobotu 12. augusta popoludní v Parku Zuzky Medveďovej ďalší výtvarný tábor. O ňom sme si pohovorili s Tatianou Milinou Turanovou, ktorá organizačne a projektovo zastrešovala toto podujatie.

„Toto podujatie sme počas Slávností organizovali dlho rokov dozadu. Preto, že sme takýmto spôsobom chceli priblížiť našu prácu ľuďom, ktorí sa v podstate prechádzajú po Petrovci počas SNS. Prídu vidieť výstavu a dobre je, keď vidia, ako my tvoríme na tvári miesta. Väčšina nás je z Báčskeho Petrovca a okolia, z Kulpína, Maglića, Pivnice, Nového Sadu, ďalších prostredí a teraz máme aj hostí z Báčskej Palanky.

Tento projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, vzdelávanie a národnostné menšiny. Ide o tábor detí a dospelých, ktorí maľujú v Parku Zuzky Medveďovej. Predstavili sme si to tak, že každý umelec by si mohol vziať jedno dieťa, aby mu bol mentorom k tomu maľovaniu. Takto sa deti prvýkrát stretnú s maľovaním na plátne, lebo obyčajne v škole nemávajú takú možnosť. Stretnú sa s akrylovými farbami, olejovými farbami a majú možnosť získať skúsenosť a vedomie, ako sa stáva ozajstným umelcom. Zdá sa, že im je to takto oveľa zaujímavejšie, keďže je to bezprostredné a na tvári miesta maľujú vedľa umelcov, ktorí v parku vystavili aj iné svoje obrazy. Deti, ktoré máme na tábore, sú z Petrovca, ako aj z Maglića, tiež aj zo Šídu. Takto máme spoločné kreatívne popoludnie v Parku Zuzky Medveďovej.“

Na tohtoročnom výtvarnom tábore počas SNS účinkovalo zo 40 umelcov a detí. Návštevníkom Slávností umelci ponúkali aj suveníry so slovenskou ľudovou ornamentikou na plátne, textílii, skle a na dreve, ktoré si už vopred prichystali alebo aj tvorili na tvári miesta.