Skončené sú aj U18 Majstrovstvá Európy pre basketbalistov, ktoré sa v predchádzajúcom desaťdňovom období konali v Belehrade. Turnaj vyvrcholil triumfom Španielska, ktoré vo veľmi napínavom finále výsledkom 82 : 81 prekonalo Francúzsko, a to tak, že trafili trojku fakticky v poslednej sekunde zápasu.

Francúzsko malo neustále náskok, kontrolovalo zápas. Iba po prvej štvrtine mali minimálny náskok Španieli, potom iniciatívu prebrali Francúzi, ale sa na oddych šlo s nerozhodným výsledkom.

Francúzke dominovanie sa potom definitívne začalo v tretej štvrtine, keď najčastejšie mali dvojciferný náskok a s + 11 vošli do poslednej časti hry.

V poslednej štvrtine potom Španielsko pomaly, ale predsa znižovalo náskok. V poslednej minúte viedlo Francúzsko 79 : 71 a neuveriteľné je to, že už do konca dali iba dva body a Španielsko až 11.

Francúzi slabo reagovali v obrane, k tomu nedávali z voľných hodov (mali len polovičné výkony v dvoch prípadoch), Španieli to využívali.

Štyri sekundy pred koncom Španielsko malo dva voľné hody a – 3, ale Del Pino dal jeden bod, Francúzi potom odbili loptu do autu – nasledovala neuveriteľná trojka, ktorá Španielsku priniesla šiesty šampiónsky titul v konkurencii hráčov do 18 rokov.

Španielsky reprezentant Ian Platteeuw bol vyhlásený za MVP turnaja a ideálny tím tvoria Maxence Lemoine (Francúzsko), Valdi Valters (Lotyšsko), Diego Caravaglia (Taliansko), Pavle Bačko (Srbsko), ako aj spomenutý Španiel Ian Platteeuw.

Tretie miesto získali Taliani, ktorí v boji o bronz ľahko zdolali Lotyšsko výsledkom 86 : 68. Taliani sa veľmi dobre predstavili na tomto turnaji a treba osobitne podčiarknuť aj to, že veľmi dominantná bola vo štvrťfinále proti našej reprezentácii, keď ju deklasovala až 95 : 66.

Príjemne prekvapilo aj Lotyšsko, ktoré v skupine zažilo všetky tri prehry. S ohľadom na to, že je turnaj mladších generácií koncipovaný tak, že ani jedna selekcia po prvom kole nevypadá, ale sa v osemfinále zlučujú prvý proti štvrtému a druhý proti tretiemu, Lotyšsko to maximálne využilo v eliminačných kolách. V osemfinále najprv porazili susednú Litvu, ktorá bola prvá v skupine so Srbskom.

Vo štvrťfinále triumfovali aj nad favorizovaným Nemeckom, ale v semifinále a v boji o tretie miesto už nedokázali.

Posledné tri reprezentácie z tohtoročného podujatia v Belehrade v budúcom ročníku hrať budú v B triede a vystriedajú ich Dánsko, Estónsko a Slovensko. Sú to tri najlepšie celky z tohtoročných U18 Majstrovstiev Európy B divízie, ktoré sa hrali v Rumunsku v tom istom čase, keď selekcie z A triedy hrali v Belehrade.

Spomenuté tímy nahradia Severné Macedónsko, Belgicko a Švédsko, čiže reprezentácie, ktoré na turnaji v našej krajine finišovali na posledných pozíciách.

Ako sme spomenuli, Španielsko získalo svoj šiesty titul, čím na druhom mieste najúspešnejších U18 mužstiev preskočilo niekdajšiu Juhosláviu a Srbsko, čiže tímy, ktoré majú päť šampiónskych titulov. V čele je stále niekdajší Sovietsky zväz, ktorý má osem trofejí v tejto vekovej kategórii.

Naši tentoraz obsadili piate miesto – v skupine sme prehrali proti Litve a porazili Grécko a Severné Macedónsko.

V osemfinále naši veľmi presvedčivo porazili Belgicko 106 : 36, ale vo štvrťfinále sa poriadne zahanbili v stretnutí s Talianskom. V zápasoch o umiestnenie potom Srbsko porazilo Turecko a v stretnutí o piate miesto naši boli lepší proti Slovinsku.