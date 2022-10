Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že Srbsko bude plne stáť pri svojom ľude na Kosove a Metóchii, pričom upozornil, že hrozby Prištiny implementovať rozhodnutie o zmene poznávacích značiek ohrozujú stabilitu, mier a prežitie srbského ľudu na Kosmete.

Vučić vo svojom prejave po zasadnutí Národnej bezpečnostnej rady, ktorému predchádzalo stretnutie so zástupcami Srbov z Kosmetu, povedal, že sme pripravení pokračovať v diskusiách a rokovaniach o všetkom, ako aj to, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa zachovala stabilita a deeskalácia situáciu, ale že budeme so srbským ľudom, ak budú napadnutí.

„Vzhľadom na to, že sa všetci odvolávajú na Chartu OSN a Rezolúciu 1244, vyvstáva otázka, kedy sily NATO umožnia srbskej armáde vrátiť sa do pokrajiny v súlade s Chartou OSN,“ povedal Vučić a spýtal sa, na základe akého zákona vzniká kosovská armáda.

Prezident informoval, že diskutovali aj o francúzsko-nemeckom pláne pre Kosmet podporovaný USA, pričom zdôraznil, že sme pripravení pokračovať v rozhovoroch a rokovaniach, ale že existujú veci, ktoré nemôžeme akceptovať, o ktorých informovali predstavitelia najvyšších krajín.