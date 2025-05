V Športovo-rekreačnom stredisku Slávia dňa 15. mája sa uskutočnil beh žiakov Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, ktorým táto škola štartovala s oslavou Dňa školy.

Behu sa zúčastnili žiaci od prvého po ôsmy ročník a najlepšie výkony mali títo žiaci: v kategórii dievčat prvého ročníka tretia bola Mia Glóziková, druhá Katarína Pešićová a prvá Mia Lazićová, pokým v kategórii chlapcov tretí bol Rastko Todorović, druhý Konstantin Ilić a prvý Ivan Horniaček. V druhom ročníku v kategórii dievčat tretia bola Nina Poliaková, druhá Iveta Šúleková a prvá Luna Čerňošová, kým v kategórii chlapcov tretí bol David Stano, druhý Viktor Ušiak a prvý Ivan Dudáš. V treťom ročníku v kategórii dievčat tretia bola Michaela Tomášová, druhá Hana Omastová a prvá Adriana Siantová, z chlapcov tretí bol Marko Murtin, druhý Matija Todorović a prvý Daniel Bačúr. Zo štvrtákov v kategórii dievčat tretia bola Jasna Bakošová, druhá Vierka Bakošová a prvá Maja Bugarinová, z chlapcov tretí bol Nemanja Srdić, druhý Pavle Uzon a prvý Teo Benka.

V kategórii piateho ročníka z dievčat tretia bola Lana Andrićová, druhá Natália Haviarová a prvá Aňa Lazićová, z chlapcov tretí bol Dário Barnák, druhý Martin Husárik a prvý Martin Babka. Zo šiestačiek tretia do cieľa dobehla Lana Svetlíková, druhá Kalina Babková a prvá Lena Janišová, kým zo šiestakov tretí bol Dávid Trančík, druhý Ivan Rotar a tretí Kristián Veňarský. V kategórii siedmakov u dievčat tretia bola Xénia Fiľková, druhá Emília Šúleková a prvá Mária Beracká. Z chlapcov tretí bol Vladimír Ďuriš, druhý Veljko Ređaj a prvý Martin Válovec. V kategórii ôsmeho ročníka u dievčat tretia do cieľa dobehla Maja Marijana Hriešiková, druhá Blaženka Marková a prvá Lena Čerňošová. Z chlapcov tretí do cieľa dobehol Michal Tomáš, druhý Ivan Bovdiš a prvý Benjamín Bartoš.

Oslava Dňa školy pokračuje v piatok 16. mája, a to presne napoludnie, keď na plató pred budovou lokálnej samosprávy ôsmaci – maturanti ZŠ Mladých pokolení zatancujú tanec maturantov.

V sobotu 17. mája o 15.30 h v aule školy bude výstava žiackych umeleckých prác a o 17. hodine bude usporiadaný program ku Dňu školy.