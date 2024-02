Uplynulo zhruba dvadsať dní od skončenia vodnopólových Majstrovstiev Európy, ktoré pre našu reprezentáciu znovu boli neúspešné a už v pondelok v Dauhe v Katare otvoria aj vodnopólové Majstrovstvá sveta. Tie, pravda, prebiehajú v rámci šampionátu sveta vo vodných športoch, takže okrem vodných pólistov a pólistiek súťažiť budú aj v plávaní, potápaní a ďalších športoch.

Tunajšiu verejnosť asi najviac bude zaujímať vodnopólový turnaj v mužskej konkurencii, s ohľadom na bohatú tradíciu tohto športu v našej krajine.

Ako sme spomenuli, Majstrovstvá sveta budú otvorené už v pondelok a hrať sa bude vo všetkých štyroch základných skupinách. Naši sú umiestnení v skupine C a v prvom kole je súperom Japonsko. V stredu rivalom bude susedná Čierna Hora a prvé kolo súťaže uzavrieme v piatok stretnutím so Spojenými štátmi americkými.

Súperi sú teda kvalitné reprezentácie, keby sme toto hrali pred desiatimi rokmi, povedali by sme, že sme absolútni favoriti, ale v danom momente si takéto slová dovoliť v žiadnom prípade nemôžeme.

Srbské vodné pólo je už dlhšie v kríze, ktorá sa dodatočne rozšírila po Olympijských hrách v Tokiu, o čom sme tiež neraz už písali. Preto Srbsko ani v Dauhe nemožno zaraďovať medzi najväčších favoritov, lebo sú pred nami v lepšej pozícii Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Grécko, možno aj Čierna Hora. Nedávno toto vyzeralo ako vedecká fantastika, ale predsa výsledky v posledných rokoch nedovolia inak uvažovať ani tentoraz.

Na podujatí aj tentoraz vystúpia všetky spomenuté celky, tiež nepríjemná Austrália, ako aj solídna, ale určite menej kvalitná Brazília.

S ohľadom na popularitu a rozšírenosť vodného póla vo svete je nie prekvapujúce, že na MS prakticky stále hrajú rovnaké tímy. Občas Nemecko vystrieda Rumunsko, pribudne Argentína či Kuba a koniec. Preto sa selekcie navzájom veľmi dobre poznajú a uvedomujú si vedomosti svoje, ale aj rivalove.

Okrem našej skupiny je dosť zaujímavá aj skupina A, v ktorej sú aktuálni majstri a vicemajstri Európy z nedávneho podujatia v Záhrebe – Španielsko a Chorvátsko, tiež spomenutá Austrália, ako aj pravidelný africký predstaviteľ Južná Afrika, ktorá je predsa ďaleko od úrovne ostatných.

V skupine B vyniká predovšetkým Grécko a asi je Francúzsko lepšie ako Brazília a Čína.

V skupine D Taliansko a Maďarsko budú veľkými favoritmi v súbojoch s Rumunskom a Kazachstanom.

Srbsko bojuje o olympijské vízum

To, čo je pre našu reprezentáciu najdôležitejšie, je skutočnosť, že stále nemá zabezpečený postup na Olympijské hry v Paríži. Premrhali sme niekoľko príležitostí – minuloročné Majstrovstvá sveta, ako aj tohtoročný šampionát Európy.

Pravda, status stále nemajú istí ani ďalšie seriózne mužstvá, ibaže je pre naše podmienky to veľmi divné, lebo sme na Olympijských hrách nechýbali od roku 1992, keď pre sankcie naša reprezentácia nemala ani možnosť účinkovať. Odvtedy sa naši vodní pólisti vždy z OH vracali s medailou – teda šesť medailí zaradom, konkrétne zlato z Ria a Tokia, striebro z Atén, bronz z Atlanty, Pekingu a Londýna.

V náš prospech hrá to, že tie najlepšie reprezentácie už postup na OH zabezpečený majú – Španielsko, Maďarsko, Grécko, hostiteľ Francúzsko, ako aj dobré selekcie z iných častí sveta, USA a Austrália. S ohľadom na rozdiely v kvalite a ak sa neudejú ktovieaké senzácie, Srbsku by na postup na Olympijské hry stačilo kvalifikovať sa do štvrťfinále.

To prináša prvé miesto v základnej skupine, resp. triumf v osemfinále. Systém súťaže je taký, že medzi osem najlepších postúpia víťazi skupín, ako aj selekcie, ktoré vyhrajú v play-off. Do tej sa dostanú reprezentácie z druhého a tretieho miesta v základnej skupine.

Majstrovstvá sveta sa teda začínajú, ale ani tentoraz nie sme euforicky naladení, lebo naše vodné pólo zápasí s veľkými problémami. Ešte raz – treba ich systematicky riešiť, na to by musela byť kolektívna, ale aj politická vôľa.