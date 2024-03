Mnohí z petrovských poľnohospodárov, ktorí sa roku 1984 zoskupili na prvej akcii rovnania poľných ciest, už nie sú medzi živými. Ale však aj teraz po štyroch desaťročiach sústavnej práce na akcii rovnania poľných ciest možno povedať, že semeno padlo do úrodnej pôdy a že sa nielen ich synovia, ale aj vnukovia a ba aj pravnuci vzchopili a pochopili užitočnosť tohto podujatia. Ich námaha, hoci aj dobrovoľnícka, bez akejkoľvek úhrady, povedali by sme „na pánskom“, lebo poľné cesty sú vo vlastníctve štátu, nevychádza nazmar, ba naopak, má viacero výhod. Aj tohto roku petrovskí sedliaci zoskupení okolo vlastného Klubu poľnohospodárov po jubilejný štyridsiaty raz vyrazili do chotára porovnať letné cesty.