Prvá UEFA klubová súťaž v sezóne 2024/2025 zostáva za nami. Šampiónom Ligy Európy sa na štadióne San Mames v meste Bilbao stal anglický celok Tottenham Hotspur, ktorý vo finále porazil ďalšieho anglického predstaviteľa Manchester United výsledkom 1 : 0.

Tak Tottenham získal tretiu trofej v tejto súťaži v klubových dejinách a kvalifikoval sa do UEFA Ligy majstrov v sezóne 2025/2026, čo je pre nich tiež veľmi dôležité. Z druhej strany United zostal bez všetkého a končiaca sa sezóna sa do dejín Červených diablov zapíše ako jedna z najslabších.

No keď sa vrátime ku stredajšiemu finále, možno povedať, že bolo priemerné, čo je z jednej strany aj pochopiteľné, lebo boj o trofej často so sebou prináša obozretnejšiu hru a menej riskovania, ako prípadné predchádzajúce kolá.

Dlho sme čakali na významnejšie príležitosti, dokonca ich počas celého stretnutia mnoho ani nebolo. Dobrú šancu pri konci prvej časti hry využil útočník londýnskeho celku Johnson, keď odcentrovanú loptu zasiahol, tá udrela obrancu Unitedu Shawa a skončila v sieti.

V druhej časti United akoby preberal iniciatívu, ale tá bola nedostatočná. Tottenham vedel zneškodniť všetky pokusy Červených a nakoniec Unitedu nestačilo ani sedem minút nadstaveného času na to, aby vsietil gól a zachránil finále aspoň usmernením zápasu do predĺžení.

Ukázalo sa, že jediný gól stačil na titul a Tottenham tak oslavuje. Klub zo severného Londýna, ako sme spomenuli, zachránil sezónu, keďže v Premiér lige za sebou tiež majú katastrofálne vydanie a kolo pred koncom sú na 17. mieste, čiže na prvej pozícii, ktorá zabezpečuje záchranu pred zostupom do Championshipu. Na ich šťastie a na šťastie Unitedu, ktorý je na 16. mieste v PL, sú Southampton, Ipswich a Leicester v tejto sezóne ešte horší a vypadli pred niekoľkými týždňami, v opačnom by Tottenham a United bojovali o obstátie.

Tak Hotspur stanovil aj nový anglický rekord ako mužstvo, ktoré triumfovalo v Lige Európy (alebo v niektorej z UEFA súťaží), a nachádza sa na rekordne nízkej pozícii v domácich majstrovstvách. Pred nimi ten rekord vlastnil West Ham, ktorý v momente, keď vyhral v Konferenčnej lige, bol v Premiér lige na 14. priečke.

Liga Európy má význam

Keď sa teda všetko zhrnie, Tottenham predsa túto sezónu uzaviera v pozitívnom ovzduší – získali prvú trofej v európskom futbale po roku 1984 a prvú vôbec po sezóne 2007/2008, keď triumfovali v anglickom Ligovom pohári.

Zároveň postupujú do Ligy majstrov – je to ako skutočnosť veľká časť a po druhé – z UEFA zdrojov do klubovej pokladnice inkasujú peknú sumu eur, čo je na takejto vysokej úrovni futbalu asi aj najpodstatnejšie. Samozrejme, sú aj kritiky a časť futbalovej verejnosti sa týmto spôsobom snaží znehodnotiť význam Ligy Európy, keďže sa udialo, že vo finále vystúpili celky z tak nízkych pozícií v domácich majstrovstvách. Musíme pri tomto však byť obozretní a neuvádzať také rýchle závery, lebo v minulosti sa to tak často nestávalo.

Po druhé – mohli by sme sa zamyslieť nad tým, že je Premiér liga omnoho lepšia súťaž ako ktorákoľvek iná európska liga, keďže súperi Tottenhamu a United ich nedokázali zastaviť na ceste do finále. Treba to brať rezervovane, lebo Liga Európy a predovšetkým aj Konferenčná liga ponúkajú možnosť klubom, ktoré nie sú na úrovni Realu, Barcelony, PSG, Interu a niektorých iných velikánov zahrať si vo finále, získať európsku trofej, zarobiť si úctyhodnú sumu peňazí a zároveň kvalifikovať sa do ligovej fázy UEFA líg v budúcej sezóne.

Na to treba prihliadať, lebo keby nebolo Ligy Európy a Konferenčnej ligy, tak by sme v posledných rokoch sotvaže písali také dejiny, ako sú Betis vo finále, Celje vo štvrťfinále, Bodø/Glimt v semifinále alebo to, že si kluby z Bosny a Hercegoviny, Islandu, Faerských ostrovov, Walesu či Severného Írska prvýkrát v dejinách vybojovali účasť v ligovej fáze UEFA podujatí.