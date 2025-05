Divadelná sekcia ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove s predstavením Raňajkový klub autora Johna Hughesa v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka mala premiéru 21. mája v tamojšej divadelnej sále.

Malých-veľkých hercov za dobrý výkon v obecenstve potleskom odmenili tak žiaci a učitelia zo školy, ako aj ich rodičia a príbuzní. V polhodinovom predstavení hrajú 14 herci, z ktorých 5 sú debutanti.

Skupina piatich študentov sa stretne v školskej knižnici na sobotnej „väzbe“. Každý z nich je úplne iný – športovec, rebel, princezná, nerd a tajomná introvertná outsiderka. Spočiatku si nerozumejú, no postupne odhaľujú svoje skutočné ja, prekonávajú predsudky a vytvárajú nečakané priateľstvá. Hravým, no zároveň dojímavým spôsobom odkrývajú, že každý z nich je oveľa viac než len nálepka, ktorú mu priradil svet.

Premiéra tohto divadelného predstavenia bola úspešná, ako aj ich predchádzajúce dve vystúpenia, ktoré mali na festivale DIDA v Pivnici a na oblastnej prehliadke detskej divadelnej tvorby Sriemu v Sriemskej Mitrovici, kde sa im dostalo jedno z prvých dvoch miest.

Selektorom prehliadky bol Dr. Miljan Vojnović, herec a profesor na Akadémii umení v Novom Sade, ktorý rozhodol, že toto predstavenie predsa nebude mať účasť na 67. Festivale divadelnej tvorby Vojvodiny Májové stretnutia, ktorý sa konal v dňoch 12. až 14. mája v Temeríne. V správe s napomenutím to zdôvodnil, že „pri určitých predstaveniach, ktoré boli na vysokej úrovni, hodnotenie selektora, je to, že pre tematický obsah je pre kategóriu mládežníckej scény vhodnejší a je to výlučný dôvod vynechania z výberu Májových stretnutí“.

Tento divadelný súbor už v blízkej budúcnosti vystúpi na detskej divadelnej prehliadke v Starej Pazove.