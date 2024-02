Členovia Združenia poľnohospodárov Kovačičania v sobotu 24. februára usporiadali tradičný Poľnohospodársky bál so spoločnou večerou, tancom a ľudovou hudbou.

„Aj tentoraz bol veľký záujem občanov o Poľnohospodársky bál a všetky vstupenky boli vypredané,“ povedal Ján Hriešik, predseda Združenia poľnohospodárov Kovačičania.

„Hlavným cieľom je stretnúť sa a spoločne sa kamarátiť, pričom sú vítaní nielen poľnohospodári, ale všetci občania. Je toto zároveň správna príležitosť porozprávať sa o rôznych témach, vymieňať si názory na život a svet, aby sme mohli vytvárať lepšiu budúcnosť. My poľnohospodári chceme žiť v láske a svornosti so všetkými spoluobčanmi. Podávame ruku všetkým – a je to aj odkaz tohto nášho tradičného bálu,“ uzavrel Hriešik.

Program a organizačné záležitosti podujatia mal zväčša na starosti Martin Toman, podpredseda Združenia poľnohospodárov Kovačičania. O podujatí a programe nám povedal: „Všetci občania a občianky, ktorí prišli v ľudovom kroji, dostali symbolické odmeny. Záujem o bál bol tradične veľký, čo hovorí o tom, že naši ľudia sa chcú pobaviť pri takomto veselom podujatí. Pri organizácii nám pomohli početní sponzori, ktorí poskytli odmeny pre účastníkov tomboly.“

Ľudovú hudbu na tomto bále hrali Ján Dišpiter, Ján Suchánek a Ján Benka.